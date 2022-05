Derde plek voor Micha Brouwer en Luuk Schermer in grote finale Stockholm

Micha Brouwer en Luuk Schermer konden hun favorietenrol gisteren in de grote finale op de drafbaan van Stockholm niet waarmaken, maar wisten ondanks enkele tegenslagen alsnog een mooie prestatie neer te zetten. De vierjarige Luuk, die wordt getraind door Danny Brouwer, een van de jongste trainers van Nederland en die door zijn goede prestaties de afgelopen weken door kenners werd getipt als winnaar, begon met een ongelukkige startplek en had onderweg ook nog wat pech, maar eindigde toch nog op de derde plek.

Met startnummer 9, achter de nummer 1, kon Brouwer niet zelf de koers maken en moesten de twee veel werk verzetten om na de start naar voren te kunnen. Onderweg verloor Luuk één van zijn voorijzers en daar kwam bij dat Kentucky River van de Zweedse rijder Per Nordstrom snel naar de kop was gereden en het tempo er goed in hield.

Derde spoor

Brouwer moest versnellen om de afstand met Kentucky River te verkleinen. Daarvoor moest hij al vroeg naar het derde spoor en veel extra meters maken om vervolgens op het rechte eind vóór de laatste bocht de koploper onder druk te zetten.

Dat lukte maar deels en Brouwer besloot – om niet alle krachten te verspelen voor de eindsprint – om halverwege de laatste bocht achter Nordstrom in te parkeren. Op weg naar de finish was de strijd beslist en Kentucky River liep onbedreigd naar de zege. Ook een tweede plaats zat er niet meer in voor Luuk want het paard L.A. Boko had nog zoveel over dat hij nog een fenomenale eindsprint in de benen had en nog vóór Luuk Schermer kon finishen.

Podium en complimenten

Brouwer stelde de derde plaats veilig met de moegestreden Luuk, die ondanks de tegenslag 1.11,6 op de klokken zette. Een meer dan eervol optreden van ‘one of the best horses I’ve seen in a very long time’ aldus internationaal commentator Harry Cheadle.

Bron: Persbericht