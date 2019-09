Dettori en Star Catcher winnen de Qatar Prix Vermeille

Ter voorbereiding op de Prix de l’Arc de Triomphe op 6 oktober a.s. vonden vanmiddag de zogenoemde Arc Trials te Longchamp plaats. Naast de Qatar Prix Foy en Qatar Prix Niel, twee Group II rennen vond de Qatar Prix Vermeille, een Group I ren over 2400, meter plaats.

Alle drie de races vonden over dezelfde afstand als de Arc plaats en gaf met name de buitenlandse deelnemers de mogelijkheid om de afstand en het verloop van deze renbaan te verkennen.

Qatar Prix Vermeille (Group I) met een prijzengeld van € 600.000

Deze Group I ren voor driejarige en oudere merries had 9 deelneemsters waaronder favorieten Channel (winnares van de Longines Prix de Diane 2019) en Anapurna (Frankel x Dash tot he Top). Vanuit Ierland had Aidan O’Brien Pink Dogwood en Fleeting ingeschreven, die als tweede en derde achter Anapurna in de Investec Oaks op 31 mei j.l. finishten. John Gosden had naast Anapurna ook Star Catcher ingeschreven en Frankie Dettori maakte zijn keuze om haar te bereiden. Star Catcher won op 20 juli j.l. de Kerrygold Irish Oaks voor Fleeting en Pink Dogwood en te Royal Ascot de Ribblesdale Stakes (Group II). Een weloverwogen keuze van Dettori want samen met Star Catcher domineerde hij de koers van start tot finish. Het door Dettori bepaalde tempo brak de concurrentie op en de combinatie won voor Musis Amica van Godolphin en Ligne d’Or. Voor Dettori was het zijn 16e Group I overwinning in 2019 en onder luid applaus verzorgde Dettori voor eigenaar Oppenheimer, trainer John Gosden en het publiek zijn flying dismount. De connecties van Star Catcher gaan eerst bekijken hoe het paard zich na deze koers herstelt voordat zij verdere plannen maken. Een deelname aan de Arc is daarbij niet uitgesloten.

Bron: Yolande Tilmans