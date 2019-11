Dieu du Vin wint eerste punten voor Kentucky Derby 2020

Vandaag vond te Tokyo Racecourse de aftrap voor de eerste van de vier koersen voor tweejarigen in Japan plaats om een entreeticket voor de Kentucky Derby 2020 te bemachtigen. De wereldwijd aangewezen races (39 stuks) op renbanen in Europa, de USA en Japan kennen punten toe aan de eerst vier aankomende paarden. Het was Dieu du Vin (Declaration of War x Jealous Cat) onder Frankie Dettori die de eerste punten op zijn naam schreef.

Van al die koersen worden twintig paarden die de meeste punten hebben verdiend, uitgenodigd voor dé kans in hun carrière: deelname aan de 146ste Kentucky Derby op 2 mei 2020. De voorbereidingskoersen worden de Road to the Kentucky Derby genoemd die Amerikaanse renbaan Churchill Downs introduceerde om voor een in Japan gevestigd paard net als de “European Road to the Kentucky Derby” voor een in Europa gevestigd paard, toegang tot de Kentucky Derby te bieden.

Cattleya Sho

De met ruim 1 miljoen euro gedoteerde Cattleya Sho is de eerste van de vier Japanse kwalificatiekoersen. In deze ren kan de winnaar 10 punten vergaren, in de tweede 20, in de derde 30 en in de vierde ren 40 punten vergaren. Het is een ren over 1600 meter voor tweejarigen op de zandbaan van Tokyo Racecourse. De baan was vanwege de hevige regenval modderig dus voor zestien deelnemers was het zaak om in de voorhoede te blijven om de opspattende modder te vermijden. Voor de fokkerij zijn deze races ook belangrijk voor dekhengsten zoals American Pharoah (de Triple Crown winnaar van 2015) wiens afstammelingen dit jaar voor het eerst op de renbanen verschijnen. De Amerikaanse ogen waren dus gericht op Danon Pharoah en op Clepat en ieders ogen waren gericht op de ingevlogen topjockeys Frankie Dettori, William Buick, die beiden al een race vandaag wonnen, Mirco Demuro en Ryan Moore (de vaste jockey van Coolmore/Aidan O’Brien).

Dieu du Vin wint

Het was Dieu du Vin (Declaration of War x Jealous Cat) onder Frankie Dettori die onder luid gejuich de race won. Dettori bevond zich in de eerste paar honderd meter koers op een zesde positie en forceerde zich met nog duizend meter te gaan een uitweg naar buiten om zijn paard een vrije koers te laten rennen. Die positie beviel de combinatie goed en met geen paard voor of direct naast hun stormden zij samen naar de finish. Dettori: “Ik voelde dat de hengst nog energie over had en hoefde hem maar los te laten.”

Dieu du Vin finishte in zijn twee eerdere koersen op een derde plek en diens trainer Yukihori Kato is zeer tevreden over de ontwikkeling van het paard. Three H Racing Company Ltd. (de eigenaar) verklaarde: “Als wij genoeg punten vergaren en als Frankie Dieu du Vin in de Kentucky Derby wil rijden dan verschepen wij het paard volgend jaar naar Churchill Downs.”

Goede tijd

Dieu du Vin won op de modderige baan in een hele goede tijd van 1.36.02 met ¾ lengte voor Shonan Mario en de derde aankomende Daimei Corrida en haalde de eerste tien punten binnen. De volgende Road to Kentucky race is de Zen-Nippon Nisai Yushun op 18 december te Kawasaki waarna de Hyacinth op 16 februari 2020 te Tokyo en de Fukuryu op 29 maart 2020 te Nakayama zullen plaatsvinden.

Bron: Horses.nl