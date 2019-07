Draf- en rensport in beeld bij tv-programma over gokindustrie

Het programma 'De stand van Nederland' van WNL zond gisteren een item uit over de gokindustrie in Nederland. Hierin werd ook aandacht besteed aan de draf- en rensport in Nederland en de verandering naar de online mogelijkheden.

Voor de uitzending zijn opnames gemaakt op Duindigt en komen ook een aantal medewerkers (Gerard Koop, Theo van der Kaaij en Paul Mulder) aan het woord. De renbaan bij Wassenaar bestaat al 100 jaar en is een van de oudste goklocaties van Nederland. Sinds 1949 mag er officieel gewed worden op paarden. In de jaren ’65 tot ’95, de gloriejaren, werden de renbanen druk bezocht en werd er veel geld omgezet. Tegenwoordig is dat wel anders en ziet men de bezoekersaantallen drastisch terug lopen.

Omzetverlies

Net na de oorlog was gokken op de paardensport het enige legale gokspel, maar tegenwoordig heeft men een enorm aanbod aan mogelijkheden met onder andere loterijen, casino’s en kansspelautomaten. Hierdoor loopt de belangstelling voor het wedden op de renbaan aanzienlijk terug. In de gloriedagen van Duindigt waren er drie dagen koersen. Op een doordeweekse dag haalde men een omzet van 300.000 euro en in het weekend makkelijk 1.000.000 euro. Dat is nu wel anders. Tegenwoordig is men al blij met een omzet van 50.000 euro.

Levensader

De weddenschappen zijn van levensbelang voor het voortbestaan van Duindigt. Het is de financiële ader voor de draf- en rensport en de hele sector is gebaseerd op de afdrachten van de weddenschappen. Helaas lopen steeds meer grote gokkers lopen weg. Met de online mogelijkheden kiest men steeds vaker voor buitenlandse koersen, zoals in Frankrijk of Zweden, simpelweg omdat de opbrengst daar vele malen hoger is.

Bekijk hier de uitzending

(item over Duindigt start 1.46 min)

Bron: WNL.tv