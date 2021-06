Drama in Commonwealth Cup en Coronation Stakes

Na een dubbele botsing op de zware baan in Ascot, werd de overwinning in de Commonwealth Cup toegekend aan Campanelle onder Frankie Dettori. De daaropvolgende Coronation Stakes was wel voor Oisin Murphy, die de botsingen veroorzaakt had. Hij won deze ren met Alcohol Free.

Op de vierde dag van de Royal Ascot meeting stond als eerste op het programma de Commonwealth Cup, een Group I sprintkoers over 1.200 meter. Vanwege de hevige regenval, besloot het baancomité ’s ochtends om de grasbaan te inspecteren, met het oog op het welzijn van de deelnemende paarden. De baan kreeg na deze inspectie groen licht. Desondanks besloten een aantal eigenaren en trainers om hun driejarige paarden niet te laten starten, omdat zij op een zware baan niet goed uit de voeten kunnen.

Botsende paarden in Commonwealth Cup

Voor de Commonwealth Cup vertrokken daarom ‘slechts’ 15 van de 21 paarden. Het was een nogal beweeglijke ren waarbij de twee leiders van het deelnemersveld zo’n tweehonderd meter voor de finish tegen elkaar aanbotsten. Dragon Symbol onder jockey Oisin Murphy botste twee keer tegen de naast zich koersende Campanelle onder Frankie Dettori. Dragon Symbol kwam als eerste over de streep, maar zijn overwinning was van korte duur. Een kwartier later besloten de baanrechters dat de overwinning niet naar Dragon Symbol maar naar Campanelle (Kodiac x Janina) diende te gaan en zij verwezen Dragon Symbol naar de tweede plaats. Op vijf lengten daarachter finishte Measure of Magic als derde. De teruggestelde Murphy vatte het besluit van de baanrechters sportief op en zei: “Koers is koers en er gebeuren dingen. Ik ga mij nu focussen op de volgende ren.”

Murphy wint half uur later alsnog

Die volgende ren was de Group I Coronation Stakes en vond half uur later plaats. Murphy herstelde zich mentaal goed van zijn terugstelling in de Commonwealth Cup en won met Alcohol Free (No Nay Never x Plying) de Coronation Stakes. In deze ren bleef de verwachtte clash tussen Aidan O’Briens paarden Mother Earth en Empress Josephine uit. Trainer O’Brien diende genoegen te nemen met een derde plek voor Mother Earth en een achtste voor Empress Josephine.

In het gras beland

Nadat Murphy en Alcohol Free de finishlijn waren gepasseerd vond de driejarige merrie het welletjes en besloot zich van haar jockey te ontdoen. Murphy belande met een boog in het gras maar zowel paard als jockey bleven ongedeerd. Dat Murphy terecht het jockeyklassement aanvoert liet hij vervolgens zien door een uur en kwartier later onder Quicktorn de Duke of Edinburgh Stakes te winnen.

