Drie keer winst binnen een uur voor topjockey De Vries

Hij is een van ’s werelds topjockeys. Hij traint en rijdt vanaf oktober t/m maart in het Midden-Oosten en wordt wekelijks door toptrainers geboekt voor ritten te Bahrein, Dubai en Qatar. Gistermiddag te Bahrein liet Adrie de Vries weer zien dat die boekingen hun vruchten afwerpen. De Vries werd aldaar voor de laatste drie rennen geboekt en binnen 65 minuten won hij deze alledrie.

De succesritten begonnen met de achtjarige Gomati (Oasis Dream x Gracefully) voor trainer Hesham Al Haddad en eigenaar Fawzi Nass in de REHC, een ren over 1400 meter. Vervolgens won De Vries de H.H. SH. Nasser Bin Hamad Al Khalifa Cup over 2200 meter met de vierjarige Pulsar voor dezelfde eigenaar en trainer. Met Pulsar won De Vries op 31 januari j.l. ook al de HRH Prince Salman Bin Hamad Al Khalifa Cup te Bahrein

Derde prijs

Ook in de laatste ren was het prijs. Wederom voor trainer Hesham Al Haddad won de Vries de (ook) H.H. SH. Nasser Bin Hamad Al Khalifa Cup genoemde ren over 2200 meter met de vijfjarige New Show (New Approach x Music Show) voor eigenaar Victorious. Op 3 januari j.l. won dezelfde combinatie de Alba Cup te Bahrein. New Show behaalde dit seizoen vanuit zijn drie starts twee overwinningen. De Vries won met deze rennen ruim € 51.500 aan prijzengeld voor de betrokkenen.

