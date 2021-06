Drie maal is scheepsrecht voor Dream of Dreams

De laatste Group I van de slotdag van Royal Ascot was de Diamond Jubilee Stakes over 1200 meter. Deze ren werd gewonnen door de zevenjarige Dream of Dreams (Dream Ahead x Vasilia) die vorig jaar en in 2019 steeds na hevige strijd en met een miniem verschil genoegen moest nemen met een tweede plaats. De derde poging onder jockey Ryan Moore was eindelijk raak en trainer Sir Michael Stoute en de betrokkenen konden hun geluk niet op.

Voor Stoute betekende het zijn 82ste Royal Ascot overwinning tot nu toe en zei “ik ben erg blij want het paard verdient het na twee jaar nipt te zijn verslagen. Hij is ontspannender en sterker geworden, koel in zijn hoofd en heeft zich beter ontwikkeld”

Royal Ascot 2021 is weer een om te onthouden

De aanwezigheid van Hare Majesteit Queen Elizabeth II, een gepassioneerde liefhebster van de rensport, was het absolute hoogtepunt van Royal Ascot 2021. Vorig jaar liet zij verstek gaan vanwege de Covid-19 pandemie die volop in Engeland heerste en dit jaar bleef zij vanuit het vlakbij Ascot gelegen Windsor Castle de rennen gadeslaan. Haar elegante verschijning en stralende lach deed het publiek juichen van respect en waardering en haar paard Reach For The Moon werd nipt tweede in de openingskoers van gisteren.

Osin Murphy wint overall jockeykampioenschap

Records werden dit jaar voor 12.000 bezoekers per dag gebroken en favorieten wonnen deels en stelden deels teleur. Voor de 25-jarige Ierse jockey Oisin Murphy was het zeer zeker een gedenkwaardig evenement. Hij werd in de Commonwealth Stakes van een overwinning teruggezet naar een tweede plaats, vloog na de finish in de Coronation Stakes van zijn paard en buitelde over de grasmat en won het overall jockeykampioenschap van de meest gewonnen rennen van Royal Ascot 2021.

Murphy over Tiggy Hancock: ‘Er zijn geen woorden om het grote verlies te beschrijven’

Murphy was zichtbaar aangedaan door het overlijden van de vijftienjarige Ierse eventingamazone Tiggy Hancock die afgelopen woensdag na de val van haar pony overleed. Tiggy werd in de paardensport als een heel groot talent beschouwd en was bezig aan een prachtige carrière. Om steun aan de familie te betuigen droegen de jockeys een geel lintje en Murphy verklaarde zeer geëmotioneerd dat het overlijden van Tiggy het leven weer in perspectief zet “Alle jockeys zijn ooit met ponyrijden begonnen en er zijn geen woorden om het tragische ongeval en het grote verlies te beschrijven”.

Kampioenen van Royal Ascot 2021: Oisin Murphy, John en Thady Gosden en Godolphin

Murphy ontving de trofee van meest winnende jockey uit handen van Hare Majesteit Queen Elizabeth II en zei “Het winnen van dit kampioenschap overtreft mijn stoutste dromen, Royal Ascot is de Olympische meeting van de rensport en ik dank iedereen die mij voor het berijden van hun snelle paarden heeft geboekt”.

John en Thady Gosden meest succesvolle trainers

John & Thady Gosden werden tot de meest succesvolle trainers gekroond. “De eerste dagen hadden wij prachtig zomerweer, donderdag koelde het af en vrijdag begon het te regenen en onder al die omstandigheden heeft het publiek kunnen genieten van geweldige rennen. De Ascot-directeur en het grondpersoneel hebben uitstekend werk verricht door een deel van de reling te veranderen om zo de waterpoelen voor de deelnemers te omzeilen. Ik denk dat het een bewijs van wilskracht is dat met de zegen van de overheid dit evenement is doorgegaan omdat het een zeer veilige omgeving is”, aldus John Gosden.

Godolphin meest succesvolle eigenaar

Godolphin ontving de award van meest succesvolle eigenaar. Hugh Anderson, Godolphin Managing Director (UK en Dubai) vertelde: “Ik ben blij voor iedereen bij Godolphin en natuurlijk voor ZKH Sheikh Mohammed. Nadat wij de Derby wonnen was het alweer een gedenkwaardig seizoen voor Godolphin en om nu weer tot meest winnende eigenaar van Royal Ascot 2021 te worden gekroond is heel bijzonder en betekent heel veel voor ons”.

Bron: Horses.nl