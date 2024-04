Drie paarden ingeslapen op Grand National Festival

Het Grand National Festival heeft het leven gekost van drie paarden, twee op de Ladies Day en één op de dag van de Grand National. Dit brengt de teller op 61 dode paarden sinds 2000. Het festival wordt gehouden op Aintree, de renbaan onder de rook van Liverpool.

Het paard Giovinco viel in de laatste hindernis en moest vanwege de ernst van zijn verwondingen worden ingeslapen. Een ander paard, Pikar, viel op de voorlaatste hindernis in de laatste race van de dag en brak daarbij zijn nek. Giovinco werd getraind door tweevoudig Grand National-winnares Lucinda Russell en was slechts zeven jaar oud.

Het derde paard, de zesjarige Dark Raven, maakte een gruwelijke val in de derde race op de dag van Grand National. Hij leek zijn beide achterpoten te hebben gebroken en moest uit zijn lijden worden verlost.

Maatregelen

De Grand National heeft een aantal wijzigingen ondergaan voor de races van 2024 in een poging de veiligheid te verbeteren. Zo zijn de hekken aangepast met rubber en schuim en is de hoogte van hek 11 met twee centimeter verminderd. Daarnaast golden er staande starts voor alle races en werden hindernissen veiliger gemaakt. Toch roept de dood van de paarden van dit jaar tot strengere veiligheidsmaatregelen, waarbij sommigen zelfs zeggen dat paardenraces moeten worden verboden.

Bron: ITV.com/ animalaid.org