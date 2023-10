Driejarige Ace Impact wint dé Group I-ren Prix de l’Arc de Triomphe

De hoofdren van het “Arc”-weekend, de Qatar Prix de l'Arc de Triomphe met 5 miljoen aan prijzengeld waarvan 2.875.000 euro voor de winnaar kende dit jaar 15 deelnemers. De Franse driejarige hengst Ace Impact maakte zijn favorietenrol waar en ging met de overwinning aan de haal.

De Prix de l’Arc de Triomphe is dé nr. 1 Group I ren ter wereld over 2400 meter op gras voor driejarige en oudere paarden is van groot belang voor de volbloedfokkerij. Een paard dat de “Arc” wint wordt extreem hoog ingeschat bij de stoeterijen en die palmares geldt voor de rest van het leven van de merrie of de hengst die deze race wint en werkt door in de opbrengst van diens fokprodukten. Wereldwijd wordt deze ren live in 60 landen uitgezonden. De 102de editie beloofde weer een strijd tussen de leeftijden te zijn: maar liefst vijf puike driejarigen zouden het opnemen tegen de oudere paarden waarvan Hukum met zijn zes jaar de oudste was.

Zesde ren op rij

Favoriet was Ace Impact (Cracksman x Absolutely Me) en wat die driejarige tot nu toe al gepresteerd heeft verdient een diepe buiging. De jonge hengst won vandaag zijn zesde ren op rij en leverde zijn trainer Jean-Claude Rouget zijn tweede Arc winnaar, na die van 2020 met Sottsass, op. Ace Impact maakte eind januari zijn renbaandebuut, won toen, won vervolgens in april te Bordeaux Le Bouscat, daarna de Prix de Suresnes wat een opstap is naar de Qatar Prix du Jockey-Club. Die ren won hij vervolgens in juni en hij werd toen gelijk uitgeroepen tot de beste Franse 3-jarige. Deze zomer, tijdens de Deauville Barrière Meeting toonde hij opnieuw zijn talent door in een vliegende finish de Group II de Prix Guillaume d’Ornano te winnen.

Optimistisch

Na die ren tot aan vandaag heeft Ace Impact niet meer gekoerst dus hij nam als een fris paard aan de Arc deel. Trainer Rouget zei: “Ik wilde niet dat hij in november 2022 als tweejarige aan zijn carrière zou beginnen dus begonnen wij in 2023. Wij hebben hem tussen de ‘Guillaume d’Ornano en de Arc tijd gegeven en wij wisten niet of hij de 2400 meter koers aan zou kunnen want dat is de langste afstand tot nu toe voor het paard.”

“De manier waarop hij zijn rennen wint in combinatie met het feit dat zijn vader (Cracksman) het vereiste uithoudingsvermogen had, stelden mij optimistisch en dat hij voor het eerst te Longchamp zou koersen was geen probleem omdat meerdere paarden in de ren niet eerder op deze renbaan hebben gekoerst.”

“Daarbij hebben veel paarden de Arc gewonnen zonder voorafgaande ervaring op deze renbaan. Wat de oudere paarden betreft, het gewicht van 3 kilo dat hij minder hoefde te dragen is gelet op zijn leeftijd wel belangrijk. Onze verdere plannen zullen wij, nadat wij weten hoe hij zich van deze ren heeft hersteld, gaan maken. Of volgend jaar verder koersen of de de fokkerij in, wij wachten het af. Deelname aan rennen in de Verenigde Staten sluiten wij in elk geval uit omdat de banen er naar onze smaak te smal zijn voor de grote actie die Ace Impact vertoont.

Haya Zark, een Arc deelnemer met een Nederlands tintje

De vierjarige Haya Zark (Zarka x Haya City) is gefokt door Georges De la Rochebrochard en diens echtgenote Odette Fau. Georges’ voorouders waren Nederlanders en hadden hun roots in Valkenburg aan de Geul en elf jaar geleden hadden zij ook een eigen fokproduct genaamd Haya Landa in de Arc koersen. Haya Landa werd toen verdienstelijk vierde.

Vandaag liep hun Haya Zark en hoewel de hengst nog niet eerder in een Group I heeft gekoerst geloofden zij in zijn kunnen temeer omdat het paard door de jonge trainer Adrien Fouassier speciaal voor vandaag werd klaargestoomd en in topconditie verkeerde. Het paard heeft grote hoeven en daardoor bij voorkeur een zachte ondergrond nodig en de voorspelde bodemgesteldheid van 3,3 (goed tot soepel) was op het randje om de inschrijving in deze ren te handhaven. Met de 56-jarige Gerald Mossé, een absolute topjockey die wereldwijd zowat alle grote Group I rennen gewonnen heeft, in het zadel verliep de ren voor alle betrokkenen naar wens ondanks dat het paard als 14e finishte. Rijd naar het kunnen van het paard en breng hem veilig terug was de opdracht aan Mossé en volgend jaar is er weer een Arc.

Bron: Horses.nl