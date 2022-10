Driejarige Equinox wint met verbluffende eindspurt Tenno Sho 2022

Twee keer per jaar wordt de Tenno Sho te Tokyo verreden: in het voorjaar en in de herfst. De Tenno Sho is een van de meest prestigieuze rennen in Japan en de 166e editie met een prijzengeld van ruim $ 3,7 miljoen vond vandaag over 2000 meter op gras plaats op de renbaan van Tokyo. Het is een bijzonder moeilijke koers omdat er tussen de start tot aan de eerste bocht slechts een afstand van 150 meter zit en het bepalen van een goede renpositie dus razendsnel moet gebeuren.

Ben je gelijk na de start al te laat dan koers je dus aan de buitenkant van het deelnemersveld en maak je heel veel meters extra. De start en het eerste deel van de ren vindt steevast in een heel hoog tempo plaats en dat neemt dan af omdat de renbaan aan de overzijde van de tribune sterk bergopwaarts gaat om dan vlak voor de laatste bocht weer te dalen wat voor de paarden en jockeys de volgende uitdaging is. In de laatste vierhonderd meter tot de finish is er ook nog een heuvel die de paarden moeten beklimmen.

Equinox favoriet

Er vertrokken 15 paarden aan deze ren van start waaronder een drietal driejarigen, een acht-jarige en drie merries. Absolute favoriet was de driejarige Equinox (Kitasan Black x Chateau Blanche) die zijn eerste twee starts won en tweede in de Satsuki Sho (Japanse 2000 Guineas) en in de Japanse Derby werd. Jockey Christophe Lemaire, die Equinox tijdens al zijn starts heeft bereden, zei dat het in de Derby “iets te druk” was geweest en net iets te kort kwamen voor de overwinning. Lemaire bereed Equinox vorige week nog in hoog tempo in de training waardoor iedereen inschatte dat hij de koers van vandaag wel eens zou kunnen gaan winnen. Als iemand het paard aan de overwinning van deze ren kon helpen was het Christophe Lemaire, die vanaf 2018 drie jaar op rij de Tenno Sho (Herfst) won. En zo geschiedde.

Lengte voorsprong

Na de start nam, zoals verwacht, Panthalassa onder jockey Yutaka Yoshida in een moordend tempo de leiding en breidde zijn voorsprong met 15 lengtes uit terwijl Equinox toen nog steeds als tiende aan de achterkant van het veld koerste. Na het uitkomen van de laatste bocht liet Lemaire het paard echter los waardoor de combinatie een spectaculair tempo ontketende waarbij zij hun medestanders een voor een inhaalden. In de laatste honderd meter zeilden zij naast de inmiddels vermoeide Phantalassa en wonnen de ren met een lengte voor Phantalassa en de derde aankomende Danon Beluga.

Eerste Group I overwinning

Lemaire “ik ben blij dat we Panthalassa hebben kunnen vangen. Toen ik hem ver voor ons zag koersen baarde mij het enorme gat wat hij sloeg wel een beetje zorgen, maar Equinox zette op een ongelofelijke manier zijn beste beentje voor. Als hij zich na deze ren goed herstelt dan heeft hij goede papieren voor de de Japan Cup of voor de Arima Kinen. Dit was zijn eerste maar zeker niet zijn laatste Group I overwinning”

Kitasan Black, de vader van Equinox, won zeven Group I rennen waaronder de Tenno Sho herfsteditie van 2017 en de overwinning van Equinox leverde hem zijn eerste Group I overwinning van zijn afstammelingen op.

Bron: persbericht/ Horses.nl