Driejarige Mogul wint de Longines Hong Kong Vase

De driejarige Mogul (Galileo x Shastye) ging er onder zijn jockey Ryan Moore met 3 ½ lengte verschil met de overwinning vandoor in de Longines Hong Kong Vase over 2400 meter op gras. "Hij is jong en nog een beetje groen maar hij deed het fantastisch", aldus Moore na afloop.

De Longines Hong Kong Vase over 2400 meter op gras voor driejarige en oudere paarden, met dit jaar een prijzengeld van 2,1 miljoen euro, werd in 1994 door de Hong Kong Jockey Club (HKJC) als internationale ren toegevoegd aan haar decemberprogramma. In 2000 werd deze race opgewaardeerd naar een Group 1 ren die thans op de veertigste plaats in de top 100 Group 1 rennen ter wereld staat. Van de 26 edities van deze race, inclusief vandaag, zijn er 21 door buitenlandse deelnemers gewonnen.

Koppaard niet te voorspellen

De voorspelling dit jaar was dat er geen aan te wijzen paard voorhanden was dat aan kop zou gaan en dat het koerstempo laag zou liggen. Naar Europese maatstaven is de renbaan van Sh Tin vrij snel en deze ren vereist een goede stayer die vooral voorin en niet in de achterhoede moet blijven koersen. Er gingen zeven paarden van start waarbij de grootste aandacht uitging naar de vijfvoudig Group I winnaar en Paard van het Jaar 2019/2020 Exultant uit Hong Kong. De zesjarige won onder internationaal kampioensjockey Zac Purton de ren in 2018 en werd vorig jaar derde. Exultant leek in de trainingen zijn vorm vast te houden en was gereed om vandaag in deze ren te pieken.

Concurrentie

De concurrentie was echter groot met de door Aidan O’Brien getrainde driejarige Mogul (Galileo x Shastye), die dit jaar de Grand Prix de Paris won, nog nooit slechter is geëindigd dan zesde in zijn tien carrièrestarts en afgelopen november vijfde werd in de Breeders’ Cup Turf. Mogul had het voordeel om in deze ren 2,3 kilo minder dan Exultant te dragen. De driejarige Mogul is een krachtig gespierd paard en in de paddock voor de ren staken Exultant en Mogul qua spieropbouw en beweging uit boven de rest.

‘Hij deed het fantastisch’

Na de start vertrok Exultant aan kop en leidde het veld gedurende de gehele koers tot vierhonderd meter voor de finish toen Mogul naast hem kwam en de paarden koersten zij aan zij tot de laatste tweehonderd meter toen Mogul er vandoor ging en de ren makkelijk met 3 ½ lengte won voor Exultant en de derde aankomende Columbus County. ”Ik heb Mogul na de start bewust in het midden van het veld gehouden zodat hij alles kon zien wat er om zich heen gebeurde en hij alles in zich op kon nemen”, aldus jockey Ryan Moore. “Hij is jong en nog een beetje groen maar hij deed het fantastisch en heeft veel potentie voor de toekomst in zich.”

Bron: Horses.nl