Driejarige Russian Camelot serieuze kandidaat voor de Cox Plate 2020

Het Melbourne Spring Carnival is van start en top Group I rennen in Australië staan de komende maanden op het programma. De jeugd heeft de toekomst en dat bewees de driejarige Russian Camelot (Camelot x Lady Babooshka) door zijn vele jaren oudere tegenstanders te verslaan.

Voor jockey Damian Olivier was het zijn 120ste Group I overwinning in zijn carrière tot nu toe en daar zal het, gelet op Russian Camelot en de overige toppaarden die hij mag berijden, niet bij blijven.

Oude rotten in het vak

Op de renbaan van Caulfield vond de Group I ren de Hyland Race Colours Underwood Stakes over 1800 meter plaats waaraan vele bekende oude rotten in het vak als Humidor, Gailo Chop, Arcadia Queen, Mr Quicki en So Si Bon van start gingen.

Alle afstanden passen het paard

Russian Camelot heeft al bewezen dat hij diverse afstanden aankan. Hij startte zeven keer en won eerder dit jaar de Group I ren de Zuid Australische Derby over 2500 meter. Op 12 september j.l. werd hij met een hoofdlengte nipt tweede achter Fierce Impact in de Group I Makybe Diva Stakes over 1600 meter en nu won de driejarige met 1 ¾ lengte voor de achtjarige Humidor en de vijfjarige Arcadia Queen.

Toekomstplannen

Trainer Danny O’Brien: “Over twee weken staat de Caulfield Stakes en over een maand staat de Cox Plate op het programma. Of Russian Camelot daarna aan de Melbourne Cup zal deelnemen is nog niet zeker maar gelet op het gewicht van 53,5 kg dat hij in die koers zou gaan dragen is het wel heel verleidelijk om hem daarin te laten starten. De rijtactiek heb ik aan Damian overgelaten. Hij was de beste jockey op het beste paard dus ik had er alle vertrouwen in.”

Kan de race aan

Jockey Damian Oliver zei na de koers dat Russian Camelot een perfect Cox Plate-paard is dat die race aankan. Als Russian Camelot in dit voorjaar (dat is thans in Melbourne begonnen) en in het najaar goed presteert gaan de eigenaren bespreken of zij hun wens om het paard deel te laten nemen aan de Ascot Gold Cup en Prix de l’Arc de Triomphe 2021 kunnen gaan verwezenlijken. “Het is het beste paard dat ik ooit in training heb gehad en het is spannend om te zien hoe Russian Camelot zo vroeg in zijn carrière al zo’n grote koersen op zijn naam schrijft. Er is veel hype om het paard en de verwachtingen zijn hoog gespannen.”

Bron: Horses.nl