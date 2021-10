Driemaal is scheepsrecht: Nature Strip verovert The Tab Everest 2021

The Everest, de hoogst gedoteerde sprintkoers over 1200 meter op gras met een prijzengeld van $13 miljoen waarvan ruim 6,7 miljoen voor de winnaar, vond voor de vijfde keer plaats op de renbaan van Royal Randwick in Sidney.

Australië staat er al jaren om bekend dat zij de beste renpaarden ter wereld fokken en uitbrengen. In 2017 werd de ”The Everest” georganiseerd om deze sprinters te eren. Door Tab (de totalisator van de erkende wedkantoren in Australië) werd de ren gesponsord met een gigantisch prijzengeld. Er kunnen voor twaalf deelnemers een startbox-ticket worden gekocht. Zo’n ticket kost $600.000 en de eigenaar kan dat ticket verhuren, delen met een andere eigenaar, verkopen of zelf een paard laten koersen. De manier van inschrijving is eigenlijk gelijk aan de Pegasus World Cup met dien verstande dat in de The Everest daadwerkelijk ’s werelds beste renpaarden racen. Het is (nog) geen als Group I gekwalificeerde ren.

Nieuw-Zeelands onderonsje

Mede-eigenaar Kean, de in Sydney gevestigde trainer Chris Waller (bekend van supermerrie Winx), jockey James McDonald en het paard Nature Strip hebben alle een Nieuw Zeelandse achtergrond. Vanwege nog geldende Covid-maatregelen keek de familie Kean en hun vrienden uitgedost met hoeden en fascinators op het terrein van Kean naar de race en konden na afloop jubelen omdat hun zevenjarige Nature Strip (Nicconi x Strikeline) in diens derde poging om The Everest op zijn naam te schrijven dat vol overtuiging deed. Met deze overwinning steeg het prijzengeld dat Nature Strip tot en met deze ren verdiende naar ruim $15 miljoen. Kean: ”Nature Strip is zeven jaar en volwassen geworden. De ren verliep misschien niet zoals de jockey verwachtte maar hij zorgde er voor dat Nature Strip nog wat reserve overhield en heeft de ren perfect getimed. Eerst maar eens kijken hoe het paard zich herstelt maar de voorzichtige plannen die wij maken zijn om Nature Strip op 6 november a.s. in de Group I Darley Sprint te Flemington (Melbourne) te laten lopen. Nature Strip is de afgelopen jaren uitgenodigd om deel te nemen aan Royal Ascot koersen, dus als we nog een uitnodiging voor 2022 kunnen krijgen en kunnen reizen, dan wordt dat de reis van ons leven.”

Incentivise wint de $5 miljoen gedoteerde Carlton Draught Caulfield Cup

Op de renbaan van Caulfield (Melbourne) vond de eerste meeting van het Melbourne Spring Carnival plaats. Er viel een prijzenpot van $5 miljoen in de hoofdrace, de Caufield Cup, te verdelen. Deze Group I ren over 2400 meter had maar liefst 19 starters en de vijfjarige favoriet Incentivise (Shamus Award x Miss Argyle) maakte zijn favorietenrol onder jockey Brett Prebble waar. In tegenstelling tot The Everest, dat een Nieuw-Zeelands onderonsje werd, werd de

Caulfield Cup een Australisch onderonsje.

Incentivise richt zich op Melbourne Cup

Trainer Peter Moody (bekend van de supermerrie Black Caviar) zei dat Incentivise vrijwel zeker de WS Cox Plate zal laten schieten om zich op de Melbourne Cup van 2 november a.s. te gaan focussen. Na de dominante overwinning van deze Caulfield Cup zou Incentivise wel eens het twaalfde paard in de geschiedenis kunnen zijn dat zowel de Caulfield Cup als de Melbourne Cup in hetzelfde jaar wint. Het publiek kijkt er in ieder geval reikhalzend naar uit want het laatste

paard dat deze dubbel won was Ethereal in 2001.

Bron: Horses.nl