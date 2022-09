Drievoudig Ascot Gold Cup-winnaar Stradivarius (8) met vervroegd pensioen

De volbloed-hengst Stradivarius xx (Sea The Stars xx x Bering xx) is met vervroegd pensioen gegaan. Het herstel van een blessure die de achtjarige hengst opliep duurde langer dan verwacht. De populaire vos van eigenaar Bjorn Nielsen wordt nu volop ingezet als dekhengst. Stradivarius heeft zeven Group I-overwinningen op zijn naam staan. In totaal won hij twintig van zijn 35 rennen en sleepte bijna 3,5 miljoen Britse pond aan prijzengeld in de wacht.

Afgelopen maand was Stradivarius wegens een hoefkneuzing de grote afwezige op de Lonsdale Cup in York. “Hij heeft weer wat gedraafd en gegaloppeerd, maar het herstel van de kneuzing heeft langer geduurd dan we hadden verwacht”, vertelt Nielsen aan The Racing Post. “We vonden het niet eerlijk tegenover hem om hem, na deze verplichte pauze, komend seizoen op negenjarige leeftijd een comeback te laten maken.”

“Het is van begin tot eind een sprookje geweest. Tot deze tegenvaller heeft hij nog nooit medicijnen gehad en hij heeft nooit een wedstrijd gemist door een blessure”, besluit Nielsen tot slot.

Bron: The Racing Post