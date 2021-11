Dubai en Japan domineren Breeders’ Cup rennen

De Breeders’ Cup-rennen bestaan uit een weekend vol Group I-rennen over verschillende afstanden voor verschillende leeftijdsklassen en op verschillende ondergronden (zand en gras). Het zijn de afsluitende koersen in Amerika, waaraan de grote winnaars van de Ierse, Franse en Engelse rennen deelnemen en van belang zijn voor de fokkerij. Op vrijdag vinden de koersen voor tweejarigen en op zaterdag voor driejarige en oudere paarden plaats.

Vorig jaar maakte Godolphin op vrijdag al indruk door met Essential Quality (Tapit x Delightful Quality) de Breeders’ Cup Juvenile voor tweejarige hengsten met een prijzengeld van 1,7 miljoen dollar te winnen en dit jaar deed de renstal van ZKH Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum het dunnetjes over met Modern Games (Dubawi x Modern Ideals). De hengst wordt door Charlie Appleby in Engeland getraind en werd bereden door Godolphin’s vaste topjockey William Buick. De combinatie was in de laatste vierhonderd meter al niet meer te verslaan en won met anderhalve lengte overtuigend voor Tiz The Bomb en Mackinnon. Met die overwinning op zak was het vervolgens voor Godolphin, Appleby en Buick op zaterdag tweemaal raak.

Space Blues wint FanDuel Breeders’ Cup Mile

Space Blues (Dubawi x Miss Lucifer) won de FanDuel Breeders’ Cup Mile terwijl de driejarige Yibir (Dubawi x Rumh) een dik uur later de hoofdren, de Longines Breeders’ Cup Turf over 2400 meter op gras, op zijn naam schreef en met een halve lengte voor de door Aidan O’Brien getrainde Broome en de door Roger Varian getrainde Teona won. O’Brien werd met de vijfjarige Japan ook nog vierde en zo was het dus dat een volledig Europees kwartet de hoofdren dicteerde en het prijzengeld mee naar Europa nam.

Ingevloger Japanners

Voor de ingevlogen Japanse paarden waren de Breeders’ Cup rennen ook succesvol. De vijfjarige Loves Only You (Deep Impact x Loves Only Me) ging er met de overwinning van de Maker’s Mark Breeders’ Cup Filly & Mare Turf vandoor en de vijfjarige Marche Lorraine (Orfevre x Vite Marcheur), die als een van de outsiders gold, haalde onder Engelands kampioen jockey Oisin Murphy de Longines Breeders’ Cup Distaff over 1800 meter op zand binnen.

Bron: Horses.nl