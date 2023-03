Dubai in volle voorbereiding op de Dubai World Cup 2023

Koersen met deelnemers uit 16 landen voor de Dubai World Cup 2023, rennen om van te smullen en met een te verdienen prijzengeld van $ 30,5 miljoen verdeeld over 9 rennen waaronder 3 Group II en 6 Group I rennen, staat er heel wat op het spel aanstaande zaterdag.

Vanuit Riyad is het iets meer dan twee uur vliegen naar Dubai en een groot deel van de toppaarden is vanuit Saudi Arabië ingevlogen waar zij op 25 februari j.l. deelnamen aan de Saudi Cup rennen. Onder die toppaarden bevinden zich veel Japanse deelnemers waaronder superster Phantalassa.

De door Yoshito Yahagi getrainde Panthalassa werd na zijn overwinning van de Saudi Cup een maand geleden het op twee na best verdienende Japans getrainde paard aller tijden. De uit de USA afkomstige Country Grammer werd in die ren tweede maar won de Dubai World Cup van 2022 en zal gaan proberen om zijn titel, de met $ 12 miljoen gedoteerde Dubai World Cup 2023 te prolongeren. Reikhalzend wordt uitgekeken naar de clash tussen onder meer deze paarden.

Verrassing Emblem Road

Met 8 deelnemers uit Japan, 2 uit de USA, 4 uit de UAE en een uit Saudi Arabië is voorspelbaar dat Japan of de USA met de overwinning van de Dubai World Cup 2023 aan de haal zal gaan maar koers is koers en geen enkele deelnemer uit de overige landen moet worden onderschat, zeker niet Emblem Road die vorig jaar iedereen verraste en met de Saudi Cup overwinning voor Country Grammer aan de haal ging en ook niet Salute The Soldier die in topconditie verkeert en de zandbaan van Meydan meer dan goed aan kan en door Adrie de Vries wordt bereden.

Dubai World Cup

Het Japanse team van 27 deelnemers in totaal wordt versterkt door Group I Arima Kinen-winnaar Equinox, de hoogst gewaardeerde driejarige in training in 2022 die in de Longines Dubai Sheema Classic loopt en Serifos en Do Deuce die in de Group I Dubai Turf gaan koersen. Japan Cup-winnaar Vela Azul zal voor de Dubai World Cup op zand gaan koersen en vloog samen met Ushba Tesoro en T O Keynes rechtstreeks vanuit Japan in.

Eerder deze week vloog Group I winnaar Shirl’s Speight in en Country Grammer werd op zijn korte vlucht vanuit Saudi Arabië vergezeld door de door Steve Asmussen getrainde Gunite die genomineerd is voor de Group I Dubai Golden Shaheen. De vierjarige winnaar van de Group II Amsterdam Stakes afgelopen zomer in Saratoga eindigde als tweede achter Breeders’ Cup-winnaar Elite Power in de Riyadh Dirt Sprint. De vierjarige Remake werd in die ren derde en is net als Justin, die elfde werd in de Shaheen van 2021, ook in Dubai ingevlogen.

Zandbaan Meydan

De grote vraag is hoe de internationale paarden uit de voeten kunnen op de zandbaan te Meydan omdat die verschilt van die te Saudi. Stephanie Cooley, International Manager voor Dubai Racing Club, zei “wij zijn verheugd om te zien dat onze winnaars van de Dubai World Cup 2022 rennen het zo goed deden in Saudi Arabië en met de deelname aan de Dubai World Cup met Panthalassa die won, met Country Grammer die een eervolle tweede plaats behaalde, met Café Pharaoh die derde werd, met Geoglyph die vierde werd en met Jun Light Bolt die zevende werd. Wij zijn blij dat er zoveel toppaarden vanuit Saoedi-Arabië zijn ingevlogen. De Japanners lijken hun sterkste Dubai World Cup-team ooit te hebben”

Bron: persbericht