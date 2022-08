Dubbel succes voor Nederlandse renstal in Duitsland

Afgelopen weekend was er voor één renstal uit Nederland dubbel succes in Duitsland. Renstal Postema wist zowel te winnen in Düsseldorf als in Mühlheim. Dit succes was te danken aan Mayfair Madame, die in Düsseldorf de 1600m ren wist te winnen, en aan Barbara Villiers, die de 2000m in Mühlheim won.