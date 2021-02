Dubbel succes voor trainer Satish Seemar en Godolphin

Satish Seemar, de kampioen trainer van Dubai, boekte tijdens de derde meeting van het Dubai World Cup Carnival een dubbele overwinning. Het entrainement van Seemar te Dubai, Zabeel Stables is spectaculair.

Ondanks dat de stallen en de privérenbaan gelegen zijn aan de rand van Dubai’s financiële centrum en uitkijken op de skyline van Dubai, is het een groene oase van rust, schoon en hygiënisch en met faciliteiten waarvan menig trainer alleen maar van kan dromen. De paarden die bij Seemar in training staan gedijen goed en dat liet de trainer gistermiddag te Dubai maar weer eens zien.

Baanrecord

Onder Tadhg O’Shea, de kampioensjockey van Dubai, won de achtjarige favoriet Secret Ambition (Exceed and Excell x Inner Secret) de Group III Firebreak Stakes over 1600 meter op zand. Secret Ambition is geen geweldige starter maar als het paard eenmaal goed uit de startboxen vertrekt dan is er geen houden aan. Daar is door Seemar en zijn team tijdens de trainingen van het paard hard aan gewerkt en dat wierp zijn vruchten, door het neerzetten van een baanrecord voor deze koers, af.

Hoog tempo

De combinatie stoof uit de startboxen en zette gelijk een hoog tempo neer en, nadat O’Shea het paard even op adem liet komen, wonnen zij gemakkelijk met 3 ¾ lengte voor Hypothetical met 1 ¾ lengte daarachter de derde aankomende Kimbear.

Eerlijk paard

Seemar “Secret Ambition is een eerlijk paard en loopt daarom ook altijd eerlijk. Als hij eenmaal op gang komt dan is hij moeilijk in te halen. Het was slim van O’Shea om gelijk vanaf de start de kop te pakken, het paard een goede koerspositie én het volste vertrouwen in zijn jockey te geven. Met de eigenaar gaan wij nu overleggen of wij hem nog een koers laten lopen of dat wij het paard rechtstreeks gaan voorbereiden voor de Godolphin Mile tijdens de Dubai World Cup rennen eind maart.

Succesverhaal

Het succesverhaal van Seemar werd herhaald met de overwinning van Topper Bill (Intrinsiek x Alyaa) in de Meydan Classic Trial over 1400 meter op gras. Onder jockey Richard Mullen won de combinatie met 1 ¼ lengte voor Last Sunset en First Smile (beide van Godolphin). Mullen: ”Wij vertrokken goed en Topper Bill is een heel goed paard. Hij is van jongs af aan op een hele goede manier getraind. Dat is erg belangrijk en dat zie je in de prestatie terug.”

Voorbereiding UAE derby

Deze Group III over 1600 meter voor driejarige hengsten en ruinen is een van de klassiekers ter voorbereiding op de UAE Derby. Er vertrokken 6 paarden aan start en het was Mouheeb (Flatter x Shamanies Song) onder jockey Ryan Curatolo die in een spannende eindstrijd als eerste over de finish kwam.

Zeer getalenteerd

Curatolo: “Het is een nog vrij groen paard maar wel al zeer getalenteerd. In de trainingen kan de hengst nog wel eens moeilijk doen maar het gaat steeds beter. Voor deze ren voelde Mouheeb ontspannen aan en nadat koploper Meshakel een moordend tempo neerzette en ik Mouheeb in de laatste rechte lijn aanspoorde, strekte hij zich helemaal uit.” Mouheeb won met een halslengte voor Meshakel met 3 ¾ lengte daarachter Naval Crown. De trainer en de eigenaar gaan kijken hoe Mouheeb zich na deze ren herstelt en zullen dan een beslissing nemen of zij het paard (ook) in de Saudi Derby over twee weken laten starten of dat zij zich gaan focussen op de UAE Derby eind maart.

Godolphin

In Meydan Cup over 2810 meter op gras vertrokken 10 paarden van start waarvan zeven van Godolphin. Hoewel met die zeven deelnemers de kans op een winnaar groot is moeten de paarden zich toch laten gelden en tegen hun medestanders te strijden voor wat zij waard zijn. Die strijd leverde Godolphin de eerste vijf finishplekken op. Onder topjockey Frankie Dettori won Dubai Future voor stalgenoten Volcanic Sky en Global Heat, alle getraind door Saeed bin Suroor, met daarachter Godolphins pupillen Ispolini en Ghostwatch, beide getraind door Charlie Appleby. In de laatste van de zes rennen van gisteren boekte Godolphin een dubbel met Man of Promise, getraind door Appleby, voor Final Song getraind door bin Suroor.

