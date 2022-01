Dubbel voor trainer Todd Pletcher in de Pegasus World Cup rennen 2022

Gisteren vonden de Pegasus World Cup rennen in de USA plaats. Na in 2017 met veel bombarie met een prijzengeld van 12 miljoen dollar, waarbij de eigenaren ieder een aandeel voor deelname van $ 1 miljoen konden kopen, als “rijkste” paardenrennen ter wereld te zijn geïntroduceerd verdween die titel als sneeuw voor de zon in 2019 en de rennen staan thans onderaan in de top tien van de hoogst gedoteerde paardenrennen ter wereld.

Met een prijzengeld van $ 3 en $1 miljoen zijn het desondanks grote belangrijke Group I rennen waarbij thans de deelnemers door de baanofficials worden uitgenodigd en de winnaars hun entreeticket voor de wereldwijde toprennen op zand of gras kunnen bemachtigen. De kwaliteit van de deelnemers liegt er daarom bepaald niet om en het gros van de paarden hebben een of meerdere Group I rennen waaronder de Breeders’ Cup rennen gewonnen.

Voor deelname aan de rennen is met ingang van 2020 het gebruik van alle medicijnen, inclusief Lasix, verboden. De Stronach Group kondigde die maatregel als de start van een “nieuw tijdperk” voor de Noord-Amerikaans volbloedrennen aan. Een nobel streven maar die maatregel leverde gelijk een minder aantal inschrijvingen van de in de USA getrainde paarden op omdat het gros Lasix krijgt toegediend. De winnaar van de Pegasus World Cup op zand krijgt automatisch een uitnodiging voor de Saudi Cup, zelfs indien de eigenaar het paard nog niet eerder voor de Saudi Cup zou hebben ingeschreven. In 2020 verschenen er al veel minder internationale deelnemers aan de Pegasus World Cup aan de start en net als vorig jaar was er dit jaar geen enkele internationale deelnemer en dat heeft niets met Covid-19 gerelateerde zaken zoals vervoer van paarden van Europa naar de USA te maken.

Col. Liam prolongeert de Pegasus World Cup Turf Invitational Stakes

De in 2019 gecreëerde de Pegasus Turf Invitational Stakes op gras over 1900 meter kende aanvankelijk een prijzengeld van $ 7 miljoen waarvan $ 3 miljoen voor de winnaar. Dat prijzengeld werd sinds 2020 verlaagd naar $ 1 miljoen waarvan thans $ 531.000,- voor de winnaar. Met 12 deelnemers aan de ren waarvan er twee door Todd Pletcher worden getraind waren het diens pupillen Colonel Liam en Never Surprised die als eerste en tweede finishten. Colonel Liam (Liam’s Map x Amazement) gold wederom als favoriet en de vijfjarige prolongeerde met een lengte voor stalgenoot Never Surprised zijn titel.

Life Is Good dominant in de Pegasus World Cup Invitational Stakes

In een weinig spannende ren over 1800 meter op zand nam de vierjarige favoriet Life Is Good (Into Mischief x Beach Walk) vanaf de start de kop en gaf die niet meer af. Onder Irad Ortiz jr. liet Life Is Good medefavoriet Knicks Go, die vorig jaar deze ren op die manier won, zien dat hij dat ook kon en het paard koerste in zo’n hoog tempo dat de verwachtte strijd tussen Life Is Good en Knicks Go geheel uitbleef. Life Is Good won gemakkelijk met 3 ¼ lengte voor Knicks Go en de derde aankomende Stilleto Boy en haalde daarmee het prijzengeld voor de winnaar van $ 1.755.000 binnen.

Een goede dag dus voor trainer Todd Pletcher, jockey Irad Ortiz jr. en zijn team door beide rennen voor de eigenaren te winnen.