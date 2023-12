Dubbel winst voor De Vries in Dubai

Afgelopen vrijdag was het weer een mooie Meydan meeting met negen rennen over meerdere afstanden voor zowel Arabische als Engelse volbloeds. De hoofdsponsor van de meeting was Azizi, die sinds jaar en dag ook een ren in de Dubai World Cup sponsort. De deelnemende paarden worden tijdens deze rennen en die van de bijeenkomsten van januari en februari voorbereid op de Dubai World Cup rennen eind maart.

In de Group II, The Madjani Stakes voor Arabische volbloeds over 1900 meter op zand, plaatste De Vries RB Rich Lyke Me (Majd Al Arab x Rich Frynd) al vroeg in de ren achter stalgenoot Hiab Al Zaman. Het was een herhaling van zetten toen De Vries eenvoudig de leiding overnam en met vier en een halve lengte voor RB Frynchh Dude en voor voormalig Kahayla Classic-winnaar Deryan won. De Vries won vrijdag voor zijn eigenaren een dikke € 72.000,00.

Bijzondere combinatie van paard en jockey

RB Rich Lyke Me had in de USA al drie Group III rennen gewonnen en maakte na aankoop als vijfjarige zijn lokale debuut te Dubai voor trainer Fawzi Nass, die samen met de Bahreinse eigenaar Victorious eigenaar van het paard is. De chemie tussen De Vries en de inmiddels zevenjarige RB Rich Lyke Me is bijzonder en samen hebben zij meerdere Group rennen gewonnen. Begin dit jaar won de combinatie de eerste Group I ren te Dubai, de Al Maktoum Challenge R1 en zette daarbij een recordtijd neer. Ook die ren was voor De Vries een herhaling van zetten en zij wonnen die ren met 6 ¾ lengte voor Barakka en Deryan.

‘Nu deze vorm vasthouden’

De Vries zei vorig jaar al dat RB Rich Lyke Me er niet van houdt als hij in de koers andere paarden naast zich krijgt rennen en dat de zandbaan van Meydan het paard goed ligt. De Vries: “Het paard beschikt over een goed uithoudingsvermogen en snelheid, waardoor hij in de ren niet snel in de problemen komt. Dit paard is altijd goed fris dus ik twijfelde er vandaag niet aan dat hij weer goed zou presteren. Het is nu zaak om tot aan het einde van dit seizoen zijn vorm vast te houden. Ik maakte me een beetje zorgen toen het andere paard leidde, maar hij kwam goed tot rust. Het is een paard dat altijd 120 procent geeft.”

Dubbele overwinning voor trainer en jockey

Nass, Victorious en De Vries verdubbelden hun overwinning met de vijfjarige Engelse volbloed Watch My Six (Shamardal x Lady Liberty) in de Azizi Grand over 2200 meter op zand. Het paard beschikt over veel potentie en werd op 2 december j.l. tweede te Jebel Ali. Vanuit de achterhoede van het veld stormde de combinatie naar voren en won met 2 ¼ lengte voor Big Team. Aldhaja kwam als derde over de finish.

Bron: Yolande Tilmans