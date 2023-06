Dubbel winst voor Dettori en uniek paard wint de Betfred Epsom Derby

Het is hét weekend van de klassiekers voor driejarige volbloeds in Engeland. Vrijdag begon de aftrap met de Betfred Oaks voor merries en de Dahlbury Coronation Cup en vandaag werd de Betfred Epsom Derby voor driejarige hengsten, de klassieker der klassiekers, verreden. Die laatste werd gewonnen door Auguste Rodin, een uniek paard volgens zijn trainer.

In tegenstelling tot vorig jaar toen de baan vanwege de regenval zwaar was koersten de paarden dit weekend op een mooi soepele ondergrond.

Puike afscheidstournee voor Frankie Dettori in de Betfred Oaks en Dahlbury Coronation Cup

De afscheidstournee van Frankie Dettori leverde de sympathieke jockey en trainers John en Thady Gosden gisteren twee Group I overwinningen op. Met Emily Upjohn (Sea The Stars x Hidden Brief) wonnen zij de Dahlbury Coronation Cup om een klein anderhalf uur later met Soul Sister (Frankel x Dream Peace) de Betfred Oaks binnen te halen.

Beide paarden gingen als favoriet van start en koersten vrij eenvoudig naar hun overwinningen waardoor het weddende publiek er plots alle vertrouwen in had dat het paard Arrest met Dettori aan boord en eveneens getraind door John en Thady Gosden wel eens de Derby zou gaan winnen.

Zo gaat dat bij paardenrennen en prompt werd Arrest tot favoriet gebombardeerd en stootte daarmee Auguste Rodin van die favorietenrol af. Auguste Rodin, waarvan trainer O’Brien steeds heeft gezegd dat het een uniek paard is won vandaag de Epsom Derby.

Auguste Rodin wint de Betfred Epsom Derby

Het was Auguste Rodin (Deep Impact x Rhododendron) van trainer Aidan O’Brien en onder jockey Ryan Moore die zich niet gek lieten maken. Dettori op Arrest, die behoorlijk zweette, nam al snel de leiding terwijl Moore Auguste Rodin in het middenveld hield en met nog 400 meter te gaan vanuit tweede positie naar de finishlijn snelde en met ½ lengte voor King Of Steel en 5 ¼ lengte White Birch naar de tweede en derde plaats verwees. Arrest werd 10e op zo’n 12 ½ lengte achter de winnaar. Voor O’Brien is het zijn negende Epsom Derby overwinning en voor jockey Ryan Moore zijn derde.

Buitenaards wezen

Vorig jaar noemde de Ierse trainer het paard een buitenaards wezen en hoewel O’Brien de allerbeste paarden ter wereld traint en heeft getraind en alle Group I rennen een of meerdere keren heeft gewonnen, noemde hij Auguste Rodin het meest “belangrijke” en “speciale” paard dat hij ooit op stal te Ballydoyle heeft gezien.

O’Brien: “Hij was als tweejarige al heel speciaal. Zijn beweging is ongelofelijk en spectaculair goed en is heel anders dan ik ooit van een paard heb gezien. Op stal hebben wij altijd het gevoel gehad dat hij het meest speciale paard is dat we ooit hebben gehad. Zijn afstamming is fantastisch: zijn moeder is een Galileo merrie en zijn vader was de beste hengst uit Japan.”

Mede-eigenaar Michael Tabor zegt: “O’Brien is een genie en dat komt omdat hij nu al zó vaak heeft bewezen dat hij in staat is om het maximale uit het vermogen van zijn paarden te halen op de dag dat zij moeten presteren”

Voor Auguste Rodin staat de deelname aan de Ierse Derby in het verschiet en O’Brien, die ook een sterk geloof in zijn stalpersoneel heeft en naar hun luistert, gaat samen met hen de verdere plannen bespreken.

Bron: Horses.nl