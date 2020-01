Dubbele Group I zege voor John Size en Joao Moreira in Hong Kong

Vandaag vonden de eerste top Group I rennen te Hong Kong plaats: de Steward’s Cup, de met 10 miljoen HKD gedoteerde ren over 1600 meter op gras en de Centenary Sprint, eveneens met 10 miljoen HKD gedoteerd, over 1200 meter. Veel aandacht voor de eerste ren van de Hong Kong Triple Crown rennen ging uit naar zevenvoudige Group I winnaar Beauty Generation, de publiekslieveling van Hong Kong en paard van het jaar aldaar. Het was Waikuku (Harbour Watch x London Plane) die vanuit de achterhoede de laatste vierhonderd meter koers naar voren stormde en met een halslengte nipt Beauty Generation versloeg.

Het zevenkoppige deelnemersveld was van kwalitatieve topkwaliteit met deelnemers als Waikuku, Ka Ying Star, Rattan en Furore. Waikuku heeft het vorige seizoen snellere tijden neergezet dan Beauty Generation dus het was wachten op zijn eerste Group I overwinning. Trainer John Size “Zac Purton op Beauty Generation koerste onberispelijk en ik dacht dat Waikuku het moeilijk zou gaan krijgen om die combinatie te kunnen passeren” Winnende jockey Joao Moreira “Ik was mij ervan bewust dat ik de laatste vierhonderd meter koers een lange weg voor de boeg had en ik moest er voor zorgen dat wij met de finish in zicht genoeg tijd zouden hebben om Beauty Generation op te vangen. Dat is gebeurd. Waikuku is een heerlijk paard dat niet opgeeft en blijft vechten”

Plannen voor Dubai voor Beauty Generation

Trainer John Moore: “De bekende sterke actie en vechtlust van Beauty Generation is een beetje aan het vervagen maar ik blijf in hem geloven omdat hij een heel goed paard is. De plannen zijn om hem naar Dubai te verschepen voor de Dubai Turf (Group I ren over 1800 meter tijdens de Dubai World Cup dag). Ik denk dat het tegen de klok in koersen in Dubai hem goed zal doen.”

Beat the Clock prolongeert zijn titel van vorig jaar in de Centenary Sprint Cup

De Centenary Sprint Cup werd in in 2000/2001 opgewaardeerd naar een Group I en is de eerste ren van de Champion Sprint-serie (de Hong Kong Speed rennen). De zesjarige Beat The Clock (Hinchinbrook x Flion Fenera) de kampioen sprinter 2018/19 won vorig jaar januari deze koers en voegde daar de Longines Hong Kong Sprint 2019 afgelopen december aan toe. Vandaag nam Beat the Clock het op tegen oude bekenden als Hot King Prawn, Mr. Stunning, Wishful Thinker en stalgenoot Full of Beauty.

Weer Moreira en Size

Jockey Joao Moreira verklaarde voor de ren dat laatstgenoemde wel eens de grootste dreiging voor Beat the Clock zou kunnen zijn maar koos er vanwege zijn niet aflatende trouw voor Beat the Clock, het paard dat hij al 21 keer heeft bereden en steeds bij de eerste drie finishende paarden behoorde, om hem in deze koers te berijden. Trainer John Size: “Beat the Clock heeft zijn tijd om op het hoogste niveau door te breken genomen. De ren van vandaag bewees weer dat hij dat niveau heeft bereikt.”

Beste sprinter

Joao Moreira: “Een fractie voordat de startboxen opengingen wilde Beat the Clock al aan de ren beginnen maar aangezien de boxen nog dicht waren moest hij een pas op de plaats maken. Het is secondewerk want toen vervolgens de boxen opengingen kon hij niet gelijk reageren en niet in staat om net als de rest van de deelnemers gelijk te starten. Vanwege onze slechte start moest ik alle koersplannen bijstellen maar omdat het paard snel zijn koersritme hervond had ik er weer vertrouwen in. Beat the Clock bewees opnieuw dat hij tot de beste sprinters in Hong Kong behoort.”

Bron: Horses.nl