Dubbele zege voor Adrie de Vries in Abu Dhabi

Terwijl Max Verstappen de hoogste trede van het formule I podium van Abu Dhabi beklom, won de Nederlandse topjockey Adrie de Vries vanavond maar liefst tweemaal. Beide keren met één paardenkracht.

Vandaag stonden in Abu Dhabi zes rennen op het programma waaronder de eerste VAE-klassiekers van het renseizoen. Daarbij de met € 25.000 gedoteerde Abu Dhabi Colts Classic over 1.400 meter voor driejarige hengsten en ruinen die in de VAE zijn gefokt.

Drie keer winst uit drie starts

De Vries was door trainer Abdalla AL Hammadi geboekt om Hameem (Valiant Boy x RB Burn Baby Burn) te berijden. De hengst is geen onbekende voor De Vries want vorige week zondag won hij ook al met de hengst te Abu Dhabi maar toen over 1.600 meter. In de klassieker van vandaag gingen 16 paarden van start. De Vries vertrok goed uit startbox zeven, koerste gelijk richting de reling en settelde zich op een derde plek.

Bij het uitkomen van de bocht richting finish begon De Vries een versnelling aan Hameem te vragen waarop de driejarige goed reageerde. Met nog tweehonderdvijftig meter te gaan had De Vries aan slechts een aansporing met zijn zweep genoeg om het paard bij de les te houden en reed hem op handen naar en over de finish. Voor de driejarige was het zijn derde overwinning uit drie starts. De combinatie won met 4 ¼ lengte zeer gemakkelijk voor Samau Xmnsor en de als derde aankomende Es Rahmani.

‘Nog beter’

De Vries: “Het is een heel mooi paard en vorige week, op de Nationale Feestdag van de VAE, was hij al indrukwekkend over 1.600 meter en won ik ruim met hem. Om hem een week later weer te laten koersen was een punt van zorg. Ik hoopte dat de rit van vandaag, die 200 meter korter was, hem niet zou deren. Het paard heeft binnen een week heel veel geleerd want hij was vandaag nog beter dan vorige week. Het snelle tempo van vandaag deed hem goed en ik kwam eerder aan kop dan ik eigenlijk wilde, maar hij bleef sterk door galopperen”

Ook winst met Harbour Spirit

Een uur later beklom De Vries voor de tweede keer het erepodium na het winnen van de met € 22.500,00 gedoteede Abu Dhabi Equestrian Club over 2.200 meter voor Engelse volbloeds van vier jaar en ouder. De Vries bereed voor trainer Jaber Ramadhan de vierjarige ruin Harbour Spirit (Charm Spirit x Save Met The Walz) en moest iets harder werken om het paard als eerste over de finish te krijgen.

Het paard maakte een enorme sprong toen hij de startbox verliet maar de ervaring van De Vries settelde hem vrij vlug. Samen koersten zij in het midden van het veld tot aan het uitkomen van de laatste bocht. De Vries trok toen zijn paard naar buiten en in een spannende en briljant gereden finish won de combinatie met een hoofdlengte voor Welford, met een lengte daarachter Jaaref.

De Vries: “Dit paard heeft nog niet eerder over deze afstand gekoerst maar de trainer dacht dat de afstand wel bij hem zou passen en hij had gelijk. Hij moest hard werken om naar voren te komen, vond toen zijn grip in het veld en zijn actie naar de finish was zeer aangenaam.”

Bron: Horses.nl