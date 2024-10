Duindigt stevent af op fallissement, reddingsplan afgewezen

Al jaren zit paardenrenbaan Duindigt in de problemen, maar nu is ook mogelijk het 'laatste redmiddel' voorlopig afgewezen, dat meldt Omroep West. De Wassenaarse wethouder Wim Koetsier (CDA) stuurt in een brief aan de paardenrenbaan dat hun reddingsplan voor het landgoed, met daarin 46 te bouwen woningen, niet past en onvoldoende is uitgewerkt.

Door voorlopig niet akkoord te gaan met de plannen van de stichting die de renbaan beheert, stevent Duindigt af op een faillissement. De Stichting van de Nederlandse draf- en rensport stopte per 1 oktober ook met het financieel bijspringen.

Vernieuwingsplan niet goedgekeurd

Het laatste redmiddel voor het landgoed was een vernieuwingsplan. Stichting Villa Betty wilde de tribune en de stallen vernieuwen, maar wel in ruil voor de bouw van 46 woningen op het landgoed. De wethouder gaat niet akkoord met de plannen van de investeerder. ‘In het plan dat er nu ligt, zien we duidelijke tekortkomingen’, legt Koetsier uit.

