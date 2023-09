Eddie Hide (86), jockey van Julio Mariner xx, overleden 

De legendarische Engelse jockey Eddie Hide, zesvoudig winnaar van een klassieker, is op 7 september op 86-jarige leeftijd overleden. Hide won onder meer de St Leger met Julio Mariner xx, de hengst die op latere leeftijd in bezit van Jan Greve werd goedgekeurd voor de KWPN-fokkerij.

Eddie Hide reed zijn eerste winnaar op 14-jarige leeftijd, Ritornello, in Chepstow in 1951. Drie jaar later werd Hide kampioen van de leerling-jockeys. Hide won zijn eerste klassieker, de St Leger, in 1959 op Cantelo. Vervolgens won hij er nog vijf: de Oaks op Pia (1967), de 1000 Guineas in 1972 op Waterloo en in 1977 op Mrs McArdy, en de St Leger van 1978 met Julio Mariner.

Derby op Epsom

Zijn meest opmerkelijke klassieke overwinning was de Derby op Epsom in 1973 met de outsider Morston; ze versloegen Lester Piggott en Cavo Doro met een halve lengte.

16 keer naar titel ‘Cock of the North’

Tijdens zijn carrière reed Eddie Hide 2.593 winnaars in Groot-Brittannië en won hij de titel ‘Cock of the North’ 16 keer. Deze titel wordt gegeven aan de jockey met de meeste vlakke baan-overwinningen op noordelijke renbanen.

Bron: Horses.nl/Horse and Hound