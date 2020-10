Eerste deel Arc-dag: zware baan levert verrassende winnaars

Het eerste gedeelte van de 'Arc-dag' op Paris Longchamp leverde een paar spannende Group I rennen op. De Qatar Prix Jean-Luc Lagardère (Grand Criterium) was voor Sealiway, de Qatar Prix Marcel Boussac Criterium des Pouliches 2020 voor Tiger Tanaka en Tayf pakte de Qatar Arabian World Cup 2020.

De eerste Group I ren voor 2-jarige merries en hengsten over 1.400 meter was tevens de openingsren van de ‘Arc dag’. In deze Qatar Prix Jean-Luc Lagardère (Grand Criterium) gingen vijf paarden van start. Het tempo lag hoog, met gemiddeld 57 km per uur. Sealiway (Galiway x Kensea) werd onder jockey Mickael Barzalona in tweede positie naast leider Cairn Gorm gehouden en met vierhonderd meter te gaan hoefde Barzalona niet veel meer te doen. Terwijl de andere paarden al streden om een finishplek bleef Barzalona koel en reed Sealiway op handen naar de finish om het paard in de laatste honderd meter enkel met zijn zweep er aan te herinneren dat de koers nog niet was gedaan. Met een overmacht van acht lengten won de combinatie voor Nando Parrado en de derde aankomende Laws Of Indices. Sealiway won als tweejarige dit jaar drie van de vijf koersen en voegde daar vandaag deze Group I aan toe. Barzalona won deze ren in 2015 op Ultra en vorig jaar op Victor Ludorum.

Qatar Prix Marcel Boussac Criterium des Pouliches 2020

De tweede ren voor tweejarigen was opengesteld voor merries over 1.600 meter. Van de 14 deelneemsters verschenen er 12 aan de start vanwege de terugtrekking door O’Brien van twee van zijn paarden. Het deelnemersveld vertrok vanaf de overzijde van de baan meteen bergopwaarts om vervolgens af te dalen naar de eerste lange bocht. Een verraderlijke bocht omdat de paarden denken dat zij al in het laatste rechte stuk voor de finish zijn beland en willen versnellen. Met name voor twee-jarigen die nog niet zoveel koerservaring hebben is het voor een jockey een behoorlijke klus om de rem aan te trekken en pas 400 meter voor de finish de paarden op het échte rechte stuk in positie te plaatsen om te versnellen. Het was Tiger Tanaka (Clodovil x Miss Phillyjinks) die onder Jessica Marcialis de overwinning claimde voor Tasmania en de derde aankomende Rougir. Marcialis is de eerste vrouwelijke jockey in de geschiedenis die op de Arc dag een Group I overwinning boekte.

Qatar Arabian World Cup 2020 voor Tayf

Deze Group I race over 2000 meter voor Arabische volbloeds kende een deelnemersveld van 8 paarden die streden om het prijzengeld van 300.000 euro in plaats van de 1 miljoen van vorig en de voorgaande jaren. Onder de deelnemers bevond zich de vierjarige hengst Freddy PY van de Nederlandse eigenaar en trainer Gerard Zoetelief die bereden werd door Adrie de Vries. Ebraz, de winnaar van vorig jaar was de grote favoriet. De achtjarige Tayf (Amer x Djelmila) die vorig jaar vierde werd won deze ren onder Olivier Peslier voor eigenaar Sheikh Abdullah bin Khalifa Al Thani met een hoofdlengte voor Messi en voor de twee lengten daarachter finishende Ebraz die deze ren vorig jaar won. Freddy PY werd, zoals wij van de Vries gewend zijn, zeer kundig bereden en lag de eerste vijfhonderd meter koers op een tweede plek en vervolgens lag de combinatie 1.400 meter op een derde plek. Met nog 300 meter te gaan streden vier paarden waaronder Freddy Py op rij en honderd meter verder gingen de eerste drie aankomende er vandoor. Freddy PY werd zesde en viel daarmee helaas nipt uit de prijzen.

Bron: Horses.nl