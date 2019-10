Enable keert terug op de renbaan en gaat voor derde Arc in 2020

Superster en Longines hoogst gedoteerde renpaard ter wereld Enable (Nathaniel x Concentric) zal, in tegenstelling tot eerder bekend werd, niet de fokkerij ingaan maar als zesjarige in 2020 racen. Dit grote nieuws maakten haar eigenaar Prins Khalid bin Abdullah Al Saud, renstalmanager Lord Teddy Grimthorpe en trainer John Gosden vanmiddag bekend.

Lord Grimthorpe: “Enable verkeert in goede vorm en zij is goed uit de Prix de l’Arc de Triomphe gekomen. Zij zal dit jaar niet meer koersen en wij gaan ons focussen op de Arc van 2020. Of en wanneer wij haar volgend jaar als voorbereiding op die race laten lopen zullen wij nog met de trainer bespreken. Voorop staat haar welzijn en het paard geeft ons wel aan hoe het met haar gesteld is. Zij is een consistente merrie met een ijzersterk temperament en heeft een enorme motor.”

7 tegen 1

Wereldwijd zal het goede nieuws worden toegejuicht en zullen velen reikhalzend naar de Prix de l’Arc de Triomphe van 2020 uitkijken. De bookmakers hebben na de bekendmaking van dit nieuws hun weddenschappen al op 7 tegen 1 gezet.

Bron: Horses.nl