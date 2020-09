Enable op koers voor derde poging voor de Prix de l’Arc de Triomphe

Voor de Engelse rensportliefhebbers gooide het coronavirus roet in het eten om de zesjarige supermerrie Enable (Nathaniel x Concentric) voor de laatste keer in levenden lijve in Engeland te kunnen zien koersen.

Slechts een handjevol trainers, eigenaren en personeel waren er getuige van dat trainer John Gosden’s voorbereidingsprogramma voor Enable, in aanloop voor een derde poging om de Prix de L’Arc de Triomphe te winnen, naar verwachting uitpakte.

Beneden het kunnen

Na haar overwinning afgelopen juli van de King George VI and Queen Elizabeth Qipco Stakes te Ascot stond gisteren de Unibet September Stakes te Kempton Park op het voorbereidingsprogramma van Enable. Deze Group III ren over 2400 meter op zand was beneden het kunnen van de merrie maar het ging om de afstand en de tijd gelegen tussen deze koers en de Arc op zondag 4 oktober a.s.

Meer gewicht, slechte start, maar toch winnen

In 2018 won Enable deze ren ook maar de competitie in die koers met Chrystal Ocean was toen sterker. Omdat de Group I-specialiste thans in een Group III startte kreeg zij in deze ren meer gewicht dan haar vijf medestrijders te dragen maar dat kon de merrie niet deren. Haar start vanuit startbox 4 was ronduit slecht doch onder haar vaste jockey Frankie Dettori duurde het slechts twee honderd meter voordat de combinatie de leiding nam en die niet meer afgaf.

Met zeven lengten won Enable voor Kirstenbosch en de derde aankomende Prince Of Arran. Laatgenoemde zal door trainer Charlie Fellowes naar Australië worden verscheept voor deelname aan de Lexus Melbourne Cup.

Laatste ren in Engeland

Trainer Gosden: “Deze ren was voor Enable met name mentaal goed en het is erg jammer dat haar fans haar laatste ren in Engeland niet in levenden lijve hebben kunnen zien. Wij kijken uit naar de Arc en naar de clash tussen Enable en Love van Aidan O’Brien. Wij hebben Enable expres niet in de Yorkshire Oaks laten koersen omdat er in die ren een behoorlijke strijd tussen haar en Love zou ontstaan en dat zou zeven en een halve week voor de Arc voor beide paarden niet goed zijn geweest. Wij hebben veel respect voor Love, die de Yorkshire Oaks op haar sloffen won, en het zal moeilijk, doch niet onmogelijk zijn om van haar te winnen.”

Jockey Frank Dettori vult aan: “De ren van vandaag was eigenlijk een non-event maar een perfecte voorbereiding op de Arc.”

Bron: Horses.nl