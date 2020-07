Enable schrijft geschiedenis met hattrick

Enable heeft geschiedenis geschreven: de merrie heeft de King George VI & Queen Elizabeth Stakes (die vanaf 1951 verreden wordt) voor de derde keer gewonnen. In 2019 kwam ze al op een heel kort lijstje met paarden die de ren twee keer wonnen. Nu is ze de enige met een hattrick.

De King George VI & Queen Elizabeth Stakes is een Group I ren over 2405 meter op gras te Ascot die vanaf 1951 wordt verreden. Het is de grootste open klasse ren over die afstand in Engeland. Slechts drie paarden hebben deze ren tweemaal gewonnen – Dahlia en Swain voordat Enable het eerste paard werd dat deze ren in niet-opeenvolgende jaren (2017 en 2019) won. De King George VI & Queen Elizabeth Stakes zijn vanwege Covid-19 thans met £ 400.000 gedoteerd.

Niet spectaculair

Ondanks de drie deelnemers beloofde het een clash tussen John Gosden’s Enable en Aidan O’Brien’s Japan te worden. De ren verliep niet spectaculair maar daar ging het niet om. De vraag rees of de zesjarige Enable die in de laatste twee rennen verslagen werd vandaag haar derde King George in de wacht zou slepen. De winnares van twee keer de Prix de l’Arc de Triomphe is in haar voorbereidingsprogramma op haar derde Arc in oktober a.s. en de King George maakt van die voorbereiding deel uit.

Bloedresultaten

Aanvankelijk had O’Brien ook Anthony Van Dyck, de winnaar van de Investec Derby van vorig jaar ingeschreven maar vanwege onbevredigende bloedresultaten op vrijdagavond werd besloten om het paard niet te laten koersen zodat Japan en Sovereign, die in 2019 de Ierse derby won, overbleven.

Eenzame klasse

Het tempo werd gedicteerd door Sovereign met de andere twee op zes lengten daarachter. Met nog vierhonderd meter te gaan hield Dettori zijn handen stil op Enable en liftte mee op het tempo voordat de combinatie in de laatste tweehonderd meter de versnelling inzette. Dettori keek eens achter zich waar de overige twee deelnemers bleven en liet de merrie los. De eenzame klasse van de merrie werd getoond en de combinatie won met 5 ½ lengte voor Sovereign en de op 11 lengte daarachter aankomende teleurstellende Japan.

Niet geloven waar de rest bleef

Dettori “Enable raakt mij in mijn hart en ik houd heel veel van haar. Zij heeft mij tot emotionele gevoelens en hoogtes gebracht die geen andere paarden hebben teweeggebracht en ik geniet er volop van. Ik kon tijdens de laatste tweehonderd meter niet geloven waar de rest bleef. Toen zag ik dat Japan heel ver terug lag en wist ik dat Enable haar derde King George ging winnen”

Trainer Gosden bevestigde dat de volgende ren voor Enable de Yorkshire Oaks te York zal zijn, voordat de merrie terugkeert naar Longchamp voor de Arc.Bijlagen