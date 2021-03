Engelse gokker wint 450.000 euro in twee dagen Cheltenham Festival

Nadat gokker Paul Dean uit Engeland donderdag al 250.000 pond won met een inzet van 5 pond, was het de dag daarna opnieuw raak. Hij won 140.000 pond dankzij een gokje op de top drie in de prestigieuze Gold Cup. Dean voorspelde de gehele top drie correct. De totale winst van zijn gokjes bedroeg daarmee een slordige 450.000 euro. "Als de pub weer open gaat wordt het een flink feest" voorspelde de raceliefhebber.

De eerdere winst had hij te danken aan een deal met het wedkantoor. Hij maakte nog kans op het dubbele, maar kreeg een aanbod en ging daar op in, na een slapeloze nacht twijfelen. Een goede gok, want het paard dat hij als winnaar had staan (en waarvoor hij zonder deal 500.000 pond had kunnen winnen) viel in de race en verloor. Dat had niemand aan zien komen, het paard had al elf keer op rij gewonnen.

Paard kopen

Op de vraag wat er met al dat geld gaat gebeuren, behalve de kroeg sponsoren, had Dean wel een antwoord. “Mijn ouders worden allebei 70 dit jaar, dus dat gaan we vieren. En ik wil eigenlijk wel een paard kopen.”

Bron: The Sun / Horses.nl