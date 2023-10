Equinox prolongeert titel op Tenno Sho 2023

De vierjarige Equinox (Kitasan Black x Chateau Blanche) heeft in Tokyo zijn titel op de Tenno Sho geprolongeerd. In aanwezigheid van keizer Naruhito won hij één van de meest prestigieuze rennen in Japan. Voor de winnaar was er ruim 1,7 miljoen dollar.

De Tenno Sho wordt twee keer per jaar verreden, eenmaal in het voorjaar en eenmaal in de herfst. Het is een bijzonder moeilijke koers, omdat er tussen de start tot aan de eerste bocht slechts een afstand van 150 meter zit en het bepalen van een goede renpositie dus razendsnel moet gebeuren. Ben je gelijk na de start al te laat, dan koers je dus aan de buitenkant van het deelnemersveld en maak je heel veel meters extra.

Hoog tempo

De start en het eerste deel van de ren vindt steevast in een heel hoog tempo plaats en dat neemt dan af omdat de renbaan aan de overzijde van de tribune sterk bergopwaarts gaat om dan vlak voor de laatste bocht weer te dalen wat voor de paarden en jockeys de volgende uitdaging is. In de laatste vierhonderd meter tot de finish is er ook nog een heuvel die de paarden moeten beklimmen.

ZKH Keizer Naruhito getuige van de vijfde Group I overwinning van Equinox

ZKH Keizer Naruhito bezocht de renbaan van Tokyo voor zowel deze ren als voor de speciale tentoonstelling “The Tradition of the Tenno Sho: Along the path of Japanese horseracing” in het JRA Horseracing Museum. Er vertrokken elf paarden van start, waaronder ’s werelds beste renpaard, de inmiddels vierjarige Equinox (Kitasan Black x Chateau Blanche), die vorig jaar deze ren won en vervolgens zijn onafgebroken Group I overwinningen voortzette met het winnen van de Arima Kinen (The Grand Prix), de Sheema Classic te Dubai en vier maanden geleden de Takarazuka Kinen over 2.200 meter te Hanshin.

Heel tevreden

Jockey Christophe Lemaire, die Equinox tijdens al zijn starts heeft bereden, bereed Equinox afgelopen week in het Miho trainingscentrum en zette daarbij een hoog tempo neer. Na afloop zei Lemaire dat hij heel tevreden was en dat de spierontwikkeling van het paard was toegenomen. Als iemand het paard aan de overwinning van deze ren kon helpen was het Christophe Lemaire, die vanaf 2018 vier jaar op rij de Tenno Sho (de herfsteditie) won.

Makkelijke overwinning

Na de start nam Jack d’Or de leiding met Gaia Force op de tweede plek en met drie lengten daarachter Equinox. Dit trio bleef in die positie tot de laatste vierhonderd meter koers. Toen drukte Lemaire op de startknop, ging er heel gemakkelijk vandoor en won met 2 ½ lengte voor Justin Palace met 1 ¼ lengte daarachter Prognosis als derde aankomende. Mocht Equinox in de Japan Cup starten op 26 november a.s. dan wordt dat wederom een spectaculaire ren en zullen er op die dag naar verwachting weer 165.000 liefhebbers de renbaan gaan bezoeken.

Bron: Horses.nl