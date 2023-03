Equinox wint in recordtijd de 6 miljoen dollar Longines Dubai Sheema Classic

Favorieten voor de Group I Longines Sheema Classic, die als één van de beste rennen ter wereld wordt beschouwd, waren Shahryar, de winnaar van vorig jaar, en de Japanse deelnemer Equinox. Laatstgenoemde won deze ren over 2410 meter op gras met tien deelnemers, waaronder zeven Group I winnaars.

De vierjarige Equinox (Kitasan Black x Chateau Blanche) is een prachtig paard en zijn verschijning trok veel belangstelling tijdens de trainingen vroeg in de ochtend op de renbaan van Dubai. Het Japans Paard van het Jaar werd na zijn laatste snelle training binnen enkele minuten een sensatie op sociale media. Als driejarige werd hij terecht als het beste paard ter wereld gekroond. Het was de eerste keer dat Equinox een reis naar het buitenland maakte.

Verbluffende uitgestrekte galop

Voorafgaand aan de ren werd al voorspeld dat áls het paard de leiding zou nemen, hij niet meer in te halen viel. En zo geschiedde. Topjockey Christophe Lemaire nam de leiding en bepaalde het tempo dat hij aanvankelijk vrij rustig hield. Lemaire kent de prestaties van het paard van buiten en doseerde hem geleidelijk aan in de ren en op dat moment werden de voorspellingen waarheid. De combinatie bleef op kop koersen en in de laatste rechte lijn naar de finish bleef Lemaire zo stil als een muis op hem zitten en liet hem gaan. Het gemak en met de lang uitgestrekte galopsprongen waarmee het paard zich van de rest distantieerde was verbluffend. In een recordtijd won de combinatie met 3,5 lengte voor Westover, de Ierse Derby winnaar van vorig jaar met 2 ¼ lengte daarachter de Franse deelnemer Zagrey.

Hulde aan Heart’s Cry

Lemaire, die al eerder deze avond won, vertelt: “Ik wist dat hij het beste paard was en dus was ik blij om het tempo te maken. Ik ben heel blij voor alle betrokkenen. Het is lang geleden dat ik de Sheema won, de laatste keer was met Heart’s Cry en hij overleed twee weken geleden. Ik ben dit paard dus erg dankbaar en hij heeft mij toegestaan om hulde te brengen aan Heart’s Cry. Koers na koers stijgt hij in het klassement van de paarden die ik heb bereden. Het was een geweldige prestatie tegen zijn tegenstanders die van het hoogste niveau zijn.”

Bron: Horses.nl