Equinox wint vierde Group I ren op rij met de Takarazuka Kinen

De Takarazuka Kinen over 2.200 meter op gras voor driejarige en oudere paarden staat op de vijfde plaats in de top 100 van de beste Group I rennen ter wereld. De vierjarige hengst Equinox (Kitasan Black x Chateau Blanche), de publiekslieveling, het beste paard ter wereld op dit moment én favoriet voor deze koers won zijn vierde opeenvolgende Group I ren maar moest daarbij wel strijd leveren tegen Through Seven Seas die op een halslengte verschil tweede werd met een lengte daarachter Justin Palace.

Vandaag werd de 64ste editie van deze ren gehouden op de Hanshin Racecourse en het is de laatste Group I ren van de eerste helft van dit jaar te Japan want traditiegetrouw zullen de overige grote Group I rennen in de herfst plaatsvinden. Alle dertien deelnemers hadden al een of meerdere Group rennen gewonnen of finishten daarbij bij de eerste drie dus het deelnemersveld was van heel hoge kwaliteit. De deelnemers worden bepaald door het publiek die hun stem op de paarden kunnen uitbrengen. De ren heeft een ‘win and you’re in’-uitnodiging voor de Cox Plate te Moonee Valley en voor de Breeders’ Cup Turf in Santa Anita.

‘Equinox is rustiger geworden’

Trainer Tetsuya Kimura vertelt over Equinox:” “Het kostte het paard wat tijd om bij te komen van zijn reis naar Dubai maar hij is nu gewend geraakt aan Ritto en niet meer zo nerveus. Naarmate hij zich verder ontwikkelt toont hij veel meer kracht”

Jockey Christophe Lemaire voegde daar aan toe: “Hij is in goede conditie en bij Ritto is hij ontspannen als hij de baan op gaat. Mentaal is hij ook rustig. Zijn reacties zijn goed dus ik maakte mij niet zo heel veel zorgen dat wij tijdens de ren geen goede positie konden bemachtigen. De Takarazuka Kinen is zelfs voor kampioenspaarden een moeilijke ren om te winnen maar gedurende de rit besefte ik weer hoe sterk hij is. Ik hoop in het najaar meer grote koersen met hem te kunnen gaan winnen.”

