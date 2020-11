Europeanen domineren Breeders’ Cup rennen

De Breeders’ Cup rennen bestaan uit een weekend vol Group I rennen over verschillende afstanden voor verschillende leeftijdsklassen en op verschillende ondergronden (zand en gras). Het zijn de afsluitende koersen in Amerika waaraan de grote winnaars van de Ierse, Franse en Engelse rennen deelnemen en van groot belang zijn voor de fokkerij.

Op vrijdag vinden de koersen voor tweejarigen en op zaterdag voor driejarige en oudere paarden plaats.

Tweejarigen Essential Quality en Mother Earth beloften voor 2021

Hoewel in de tweejarige rennen Group I rennen hoofdzakelijk Amerikaanse paarden van start gaan trok één ren in het bijzonder de aandacht. De Breeders’ Cup Juvenile voor tweejarige hengsten met een prijzengeld van 1,7 miljoen dollar. Het was de door Godolphin in Amerika gefokte tweejarige hengst Essential Quality (Tapit x Delightful Quality) die in zijn drie starts dit jaar ongeslagen bleef, al 1,3 miljoen dollar aan prijzengeld won en nu al als belofte geldt voor de Kentucky Derby 2021. Voor het Europese seizoen voor 2021 zal de door Aidan O’Brien getrainde tweejarige Mother Earth (Zoffanny x Many Colours), die recent in Newmarket werd verwisseld met Snowfall, en tweede werd in de Breeders’ Cup Juvenile Fillies Turf, in de gaten moeten worden gehouden.

Hattrick voor O’Brien in de Breeders’Cup Mile

O’Brien boerde weer goed in het Breeders’ Cup weekend door een hattrick in de met miljoen dollar gedoteerde Breeders’Cup Mile te scoren. Order Of Australia (Australia x Senta’S Dream) gold als outsider en werd bereden door Pierre-Charles Boudot. Boudot viel in voor Christophe Soumillon die afgelopen woensdag Covid-19 positief werd getest en gelijk in Keeneland in quarantaine moest. Van de vijftien paarden die van start gingen had O’Brien er drie lopen en zij finishten als eerste drie aankomenden. Order Of Australia was de grote verrassing en kwam als eerste over de finish voor Circus Maximus onder Ryan Moore en Lope Y Fernandez onder Frankie Dettori.

ZHK Aga Khan wint de Breeders’ Cup Turf

Ook de met 2 miljoen dollar gedoteerde Breeders’Cup Turf over 2400 meter werd een Europese aangelegenheid. Tarnawa (Shamardal x Tarana) won overtuigend voor trainer Dermot Weld deze ren voor favoriet Magical van Aidan O’Brien. Tarnawa werd bereden door Colin Keane die net als Pierre-Charles Boudot inviel voor Christophe Soumillon. Voor Weld was het zijn eerste overwinning in het Breeders’Cup evenement. “Ik bereed Tarnawa zoals ik haar voelde. Het is een merrie die wat kennis nodig heeft maar zij is recht door zee en als zij ontspant kan zij in iedere positie in de koers presteren”, aldus Keane, die onlangs voor de tweede keer kampioensjockey van Ierland werd. “Ik kwam van achteruit het veld en trok haar naar de buitenkant en zij reageerde geweldig”.

‘Net een straaljager’

Tarnawa won voor Magical met daarachter Channel Maker. Lord North claimde de vierde plaats voor John Gosden en Frankie Dettori, terwijl O’Brien’s andere deelnemer Mogul vijfde werd. Trainer Weld bleef in Ierland, maar zijn zoon Mark was aanwezig op Keeneland: “Wij zijn absoluut in de wolken en ik ben blij voor ZKH Aga Khan en zijn team en de mensen thuis in Ierland. Tarnawa is een topmerrie en wij hebben een geweldige reis met haar gemaakt. Zij is net een straaljager; zij ziet de landingsbaan en daar gaat ze. Papa heeft fantastisch werk geleverd en verdient veel lof”

Bron: Horses.nl