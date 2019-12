Europees exportprotocol voor Zuid-Afrikaanse paarden leidt tot opluchting

Het besluit van de Europese Unie (EU) ter zake de exportprotocollen voor Zuid-Afrikaanse paarden heeft tot grote opluchting geleid bij de betrokkenen aan de Zuid-Afrikaanse paardensport en met name die bij de ren- en volbloedindustrie. In 2014 werden vanwege de African Horse Sickness (AHS) wereldwijd strenge protocollen ingevoerd voor Zuid-Afrikaanse paarden die elders in de wereld aan wedstrijden wilden deelnemen.

In Europa waren de exportprotocollen al in 2013 van kracht want Zuid-Afrika bleek niet in staat te zijn om de afwezigheid van African Horse Sickness (AHS) in de gecontroleerde zones voor paarden te kunnen garanderen waardoor hun paarden via Europa noch rechtstreeks naar de meeste delen van de wereld konden worden geëxporteerd.

April of mei 2020 is de streefdatum voor de audit

Er zal in april of mei 2020 een audit van de door de EU vastgestelde exportprotocollen plaatsvinden waarna de laatste voorbereidingen kunnen worden getroffen. De Zuid-Afrikaanse paardensport vertrouwt er op dat de Europese en de Britse paardenindustrie, waaronder de ren- en volbloedindustrie, haar met de audit en de paar resterende technische problemen helpt want anders is de Zuid-Afrikaanse paardensport ten dode opgeschreven. Grote investeringen van de Sheiks te Dubai vormden de belangrijkste bronnen van inkomsten voor de Zuid-Afrikaanse rensport en die investeringen dreigen weg te vallen als de exportprotocollen niet van kracht zullen gaan worden.

Inhoud protocollen

Zuid-Afrikaanse (ren)paarden moeten eerst minimaal 21 dagen in Zuid-Afrika in quarantaine staan voordat zij geëxporteerd mogen worden naar Mauritius alwaar zij drie maanden in quarantaine moeten staan voordat zij naar Europa mogen worden geëxporteerd. In Europa is vervolgens een verblijfsvergunning van 30 tot 60 dagen nodig alvorens de paarden naar andere landen (buiten Europa) mogen worden getransporteerd.

Stilstaande stallen en stakend stalpersoneel

Zuid-Afrikaanse toptrainer Mike de Kock, die wereldwijd in overwinningen in Group I rennen grossierde en in 2014 voor het laatst een van zijn toppaarden te Hong Kong kon laten koersen en daar kon zegevieren “Ik heb de gevolgen van de verbodsprotocollen voor mijn eigen bedrijf ondervonden waaronder mijn deelnemende paarden aan het Dubai World Cup Carnival en de Dubai World Cup. Ik miste door het verbod met veertig paarden de deelname aan de wedstrijden op topniveau. Mijn stal stond daarmee volledig stil. Gewelddadige stakingen van het personeel, de sluiting van een renbaan en aanzienlijke kortingen op de verdienen prijzengelden in Zuid-Afrika waren het gevolg. Met al het negatieve nieuws dat wij hebben gehad, zijn de Europese exportprotocollen het beste nieuws van het jaar”

Bron: Horses.nl