Europese trainers wisselen elkaar af in Breeder’s Cup rennen

Het was dit weekend stuivertje wisselen door de Europese trainers Appleby en O’Brien in de Breeders’ Cup rennen. De Breeders’ Cup rennen bestaan uit een weekend vol Group I rennen over verschillende afstanden voor verschillende leeftijdsklassen en op verschillende ondergronden (zand en gras). Het zijn de afsluitende koersen in Amerika waaraan de grote winnaars van de Ierse, Franse en Engelse rennen deelnemen.

Deze rennen zijn ook van belang voor de fokkerij. Op vrijdag vinden de koersen voor tweejarigen en op zaterdag voor driejarige en oudere paarden plaats.

Godolphin maakt indruk

Net als in 2020 en vorig jaar maakte Godolphin veel indruk. Waar de stal vorig jaar al op een grote overwinning boekte dankzij Essential Quality (Tapit x Delightful Quality) die de 2021 Breeders’ Cup Juvenile won voor tweejarige hengsten (prijzengeld $ 1,7 miljoen), deed de renstal van Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum het dit jaar nog eens dunnetjes over. De Engelse trainer Charlie Appleby zadelde met de tweejarige Mischief Magic (Exceed And Excel x Veil of Silence) de winnaar van de Breeders’Cup Juvenile Turf Sprint.

O’Brien

De Ierse trainer Aidan O’Brien kon ook uitermate tevreden zijn met de overwinningen van zijn tweejarige merrie Meditate (No Nay Never x Pembina) in de Breeders’ Cup Juvenile Fillies Turf over 1.600 meter en van de tweejarige hengst Victoria Road (Saxon Warrior x Tickeld Pink) in de Breeders’Cup Juvenile Turf over 1.600 meter. In die laatste ren werd Appleby’s tweejarige Silver Knott met een neuslengte verslagen.

Herhaling op zaterdag

Op zaterdag deden beide trainers weer van zich spreken. Voor Godolphin won de vierjarige Cody’s Wish (Curlin x Dance Card) de Big Ass Fans Breeders’ Cup Dirt Mile en Appleby scoorde voor de populaire renstal met de driejarige Modern Games (Dubawi x Modern Ideals) en won de vierjarige Rebel’s Romance (Dubawi x Minidress) onder James Doyle de Longines Breeders’Cup Turf. Voor Doyle was het zijn eerste Breeders’ Cup overwinning. Aidan O’Brien deed net als Appleby ook weer een duit in het zakje door met de driejarige Stone Age (Galileo x Bonanza Creek) als tweede achter Rebel’s Romance te finishen en door met de driejarige Tuesday (Galileo x Lillie Langtry) de Maker’s Mark Breeders’ Cup Filly and Mare Turf te winnen.

Bron: Horses.nl