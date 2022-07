Europese titel voor Tony Stormanns

Het individueel kampioenschap bij de Children in Oliva werd beslist in een barrage tussen de drie medaillewinnaars. Het was het 14-jarige Duitse supertalent Tony Stormans die de titel greep met Dia Nova (v.Diamant de Revel) voor Anna Ruggeri en Dakotah 2 (v.Diarado). Het brons was voor Brent de Schrijver met LIV Good vd Kattevennen Z (v.Spronken). De kampioen Tony Stormans heeft zijn rijkunsten van geen vreemde want zijn moeder is de voormalige Britse top-amazone Helena Dickinson.

Na drie parcoursen waren er bij de Children nog tien combinaties over die een blanco strafpuntenblad hadden. Nadat de eerste manche verreden was van de 1.30m hoge finale vandaag bleven er nog zes over die de nul hadden weten te behouden. Nadat de tweede ronde ten einde was gekomen kon voor het gros van de deelnemers de eindbalans worden opgemaakt. Alleen voor de drie deelnemers die na vijf onderdelen nog steeds geen fout gemaakt hadden volgde er een allesbeslissende barrage om de verdeling van de medailles.

Nederlanders

Van de Children hadden alleen Jesse Berkers en Yoni van Santvoort de finale weten te bereiken. Voor Yoni van Santvoort was er na de springfout in de eerste manche geen reden meer om terug te keren voor de tweede. Zij eindigde het kampioenschap op de gedeelde 16e plaats.

Jesse Berkers reed met Aragon Happhira (v.Corland) een foutloze eerste manche gevolgd door een springfout in de tweede ronde waarmee ze in het kampioenschap gedeeld 30ste werd met een totaal van acht strafpunten.

Emma Heijligers, Fay Louise Vos en Renske van Middendorp haalden de finale net niet en werden met acht strafpunten over drie parcoursen gedeeld 32ste.

Uitslag