Exceedance wint Coolmore Stud Stakes

De met $ 1,5 miljoen door Coolmore gesponsorde Group I ren wordt ook wel “de race voor toekomstige dekhengsten” genoemd. Het was de driejarige Exceedance (Exceed and Excel x Bonnie Mac) die zijn naam nu al voor de fokkerij heeft gevestigd.



Met een prachtige finish veroverde Exceedance de eerste plaats voor diens drie trainers Michael, Wayne & John Hawkes. De trainers: “het was een prachtige race en het mooiste was dat de drie beste paarden in de race als eerste, tweede en derde finishten. Ze zijn een geweldige groep driejarigen die nu de herfstkoersen (het is thans lente te Victoria, Australië) op het programma gaan krijgen.”

Ze gaan verder: “uitgaande van zijn dekwaarde van 50 a 60 duizend dollar per sprong is Exceedance waarschijnlijk al tussen de 10 en 15 miljoen waard. Het paard wordt niet verkocht en het is fantastisch dat wij na de overwinning met Brutal in de Doncaster nu twee dekhengsten op de bühne hebben gebracht” Exceedance won met een halve lengte voor Godolphins Bivouac (ook van Exceed and Excel) en de derde aankomende Libertini.”

TAB Empire Rose Stakes voor de lieveling van Nieuw-Zeeland

Deze race voor driejarige en oudere merries over 1609 meter met een prijzengeld van 1 miljoen dollar werd gewonnen door de Nieuw Zeelandse vijfjarige merrie Melody Belle (Commands x Meleka Belle).

Trainer Jamie Richards “Dit is geweldig en waar het allemaal om draait. Om hier in de lente met een van onze beste paarden te koersen is een grote sensatie en houdt ons competitief. Hoewel Melody Belle nog niet eerder tegen zulke grote tegenstanders als vandaag heeft gekoerst hadden wij er alle vertrouwen in dat ze goed zou gaan lopen omdat zij een goede voorbereiding heeft gehad. Opie Bosson gaf haar een mooie rit en dat pakte goed uit”

Opie: “Melody Belle liet vandaag aan het grote publiek zien hoe goed en veelzijdig zij is. De merrie wil voor jou werken en elke keer als zij koerst geeft zij jou 110%. Ik koerste de hele ren drie dik en dat was niet de gemakkelijkste manier op deze zware baan maar naar mate Melody Belle zich ontspande voelde ik dat de merrie van de koers genoot. Zij greep haar kans al in de laatste bocht en toen dacht ik dat dat iets te vroeg was. De merrie kan gewoonweg niet stoppen met haar sterke en stabiele galop. Zij kan die galop volhouden en gelet op het feit dat een zware ondergrond haar niet deert maakte ik mij niet erg veel zorgen” Melody Belle won met 1 ½ lengte voor Aristia en de derde aankomende Spanish Reef.

159ste Lexus Melbourne Cup

De renbaan, getooid met 60.000 rozenstruiken is nu gereed voor de 159ste editie van de Lexus Melbourne Cup “the race that stops a nation” van aanstaande dinsdag. Caulfield Cup winnaar Mer de Glace zal het hoogste gewicht van alle deelnemers in de Lexus Melbourne Cup gaan dragen.

Bron: Horses.nl