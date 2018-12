Exultant verrast topfavorieten in de Hong Kong Vase

De Longines Hong Kong Vase over 2400 meter op gras voor driejarige en oudere paarden met een prijzengeld van 2 miljoen euro werd in 1994 door de Hong Kong Jockey Club (HKJC) toegevoegd aan haar decemberprogramma. In 2000 werd deze race opgewaardeerd naar een Group 1 ren die thans op de 40ste plaats in de top 100 Group 1 rennen staat.

Van de 24 edities van deze race werden er twintig door buitenlandse deelnemers gewonnen. Het veertienkoppige veld bestond zondag uit Engelse, Ierse, Franse, Japanse en Hong Kong deelnemers.

Favorieten

The master of Ballydoyle, Adain O’ Brien had Rostropovich, die vijfde in de Melbourne Cup en tweede in de Ierse derby werd, en zijn zoon Joseph O’Brien had Latrobe, de Ierse derbywinnaar van dit jaar, ingeschreven. Aidan won deze race in 2015 en 2017 met de legendarische Highland Reel en het is zijn zoon in diens succesvolle jonge carrière al een aantal keren gelukt om zijn pa in grote races te verslaan. Frankrijks hoop was Waldgeist die vierde in de Arc werd maar zaterdag in de training niet rad was. Prince Of Arran die derde werd in de Melbourne Cup werd ingeschreven door de jonge trainer Charlie Fellowes. Op Eziyra waren de ogen vooral gericht omdat zij tegen de stermerries Enable en Sea of Class racete en achter hen finishte in de Irish Oaks van 2017 en de Yorkshire Oaks van 2018. Op Eziyra na finishte echter geen van voornoemde favorieten in de top drie.

Neuslengte

Het was een meesterlijke rit van de in Hong Kong wonende en werkende jockey Zac Purton voor trainer Tony Cruz die vanuit startbox 10 op Exultant ((Teofilo x Contrary) aan zijn reis begon op een halve lengte achter de leider Crocosmia die vanuit startbox 1 gelijk de kop nam. Dit tweetal leidde de hele koers in een matig tempo tot aan het uitkomen van de laatste bocht. Met de rest van het veld op hun hielen versnelden zij en met nog driehonderd meter te gaan begon de hevig strijd tussen Zac Purton op Exultant tegen Joao Moreira op Lys Gracieux. Op dat moment waren voor vele favorieten de kaarten al geschud. Exultant en Lys Gracieux lagen op zo’n honderd meter voor de finish naast elkaar en botsten in de laatste vijftig meter een paar maal tegen elkaar op. Het was Exultant die met een neuslengte won voor Lys Gracieux en de sterk opkomende en derde finishte Eziyra in een tijd van 2:26:56.

