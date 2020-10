Familie O’Brien doet van zich spreken in Newmarket

De Darley Dewhurst Stakes over 1400 meter (Group I) is een van de laatste krachtmetingen voor tweejarige Engelse volbloeds van dit jaar voordat de paarden op rust gaan en hun trainers hen gaan voorbereiden op de klassiekers die zij als driejarigen volgend jaar te wachten staan. In Newmarket werd het vandaag een podium vol paarden die door O'Briens getraind worden. De afgelopen weken waren bijzonder voor de race-familie.

Onder grote belangstelling vertrokken 14 tweejarigen voor de Darley Dewhurst Stakes. St. Marks’Basilica (Siyouni x Cabaret) won met ¾ lengte voor stalgenoot Wembley (Galileo x Inca Princess) met 1 ¾ daarachter favoriet Thunder Moon, getraind door zoon Joseph O’Brien. Onder jockey Frankie Dettori draaide St. Marks’Basilica deze aankomst in hun eerdere ren in Ierland om en leverde Aidan O’Brien weer een een-tweetje op. Voor de familie O’Brien completeerde zoon Joseph het podium met Thunder Moon.

Voor Aidan O’Brien was het zijn zevende overwinning van de Dewhurst. O’Brien: “St. Marks’ Baslica is eerlijk en stoer. Hij heeft de klasse en Frankie heeft dat in deze ren laten zien en hem een mooie snelle rit gegeven. Ik zie voor alle drie aankomende de klassiekers van volgend jaar met belangstelling tegemoet.”

Verkeerde paarden gezadeld

Zelden gaan dingen mis voor O’Brien maar de afgelopen twee weken waren bijzonder. Eerst door de ontdekking, mede door O’Brien zelf, dat er een verboden stof in zijn paardenvoer zat en tot terugtrekking van al zijn paarden en die van zijn zonen uit de koersen van het Arc weekend leidde en vervolgens door verwisseling van de twee paarden in de Fillies’ Mile van Newmarket.

In die ren zadelde het personeel van O’Brien de verkeerde paarden met de verkeerde zadeldekjes op waardoor ook de jockeys niet door hun verwachte paarden bereden. James Doyle was geboekt om Mother Earth en William Buick om Snowfall te berijden. Door de verwisseling van de zadeldekjes waarop het deelnemersnummer staat vermeld werd James Doyle verrast door als derde te eindigen op een paard waarvan hij dácht dat hij het bereed.

Hij eindigde dus niet op Mother Earth maar op Snowfall. De fout werd vrijdagmiddag op sociale media gemeld en O’Brien, die te op Newmarket was en de race niet live had gezien, verontschuldigde zich voor de fout. Het personeel noch de jockeys hadden de fout bemerkt kregen het nieuws pas te horen toen zij ’s avonds huiswaarts keerden.

Pinatubo en Sottsass naar fokkerij

Eigenaar Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum (Godolphin) maakte vorig jaar op het erepodium een dansje nadat Pinatubo de Dewhurst voor hem won en heeft vorige week besloten dat Pinatubo niet meer zal koersen en fokkerij in gaat. Ook Arc winnaar Sottsass, gaat de fokkerij in bij Coolmore die voor 50 % eigenaar van de vierjarige is. Ondanks dat het feit dat het publiek deze kanjers niet meer zal zien koersen, hebben onder meer Godolphin en Coolmore afgelopen week voor de toekomst al goede zaken gedaan bij de Tattersalls veiling. Godolphin kocht onder meer 22 jaarlingen voor in totaal ruim 18 miljoen, waaronder een van bijna 3 miljoen euro, en Coolmore 14 jaarlingen voor in totaal ruim 11 miljoen euro, waarvan een van bijna 4 miljoen euro.

