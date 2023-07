Fantastic Moon vanuit achterveld als kanonskogel naar overwinning

Op een regenachtige renbaan van Hamburg schreef de Duitse trainster Sara Steinberg en Rene Piechulek, haar partner en jockey, met de driejarige hengst Fantastic Moon (Sea The Moon x Frangipani) weer een Group I op hun naam. Het koppel dat met Torquator Tasso de Prix de l’Arc de Triomphe in 2021 won bewees dat hun gezamenlijke huishouden en werkrelatie zeer succesvol is.

Met twintig paarden aan de start waarvan een deel niet over een langere afstand dan 1.700 meter heeft gekoerst vertrokken zij aan de met 650.000 euro gedoteerde ren over 2.400 meter. Piechulek hield Fantastic Moon in de achterhoede van het veld om het paard rustig en in balans te houden. Het rustig houden van het paard was de grootste zorg van de trainer en de jockey maar Piechulek slaagde er in en zo kon de combinatie in balans de ren uitrijden. Met het uitkomen van de laatste bocht liet Piechulek het paard los aan de buitenreling. Als een kanonskogel kwam de combinatie opzetten en versloeg met 2 ¼ lengte Mr. Hollywood en met 3 ½ lengte Weracruz, de derde aankomende en enige merrie in het veld. Voor Liberty Racing, het syndicaat van eigenaren waar men voor 25.000 euro inleg aan kan deelnemen, was de vreugde groot en konden zij alweer een overwinning samen vieren.

Auguste Rodin wint na de Engelse ook de Ierse Derby

Met 9 paarden aan de start waarvan er 7 door Aidan en diens zonen Joseph en Donnacha O’Brien worden getraind was het geen verrassing dat een van hun pupillen de ren zou winnen. Het was al helemaal geen verrassing dat die winnaar Auguste Rodin (Deep Impact x Rhododendron) zou zijn. Auguste Rodin won de Engelse Derby op 3 juni al overtuigend en liet vandaag zijn kwaliteit weer zien.

Kwartet aan finishers

Met 1/1/2 lengte versloeg de hengst onder Ryan Moore hun stalgenoten Adelaide River, Covent Garden en Peking Opera waardoor Aidan een kwartet aan finishers binnenhaalde. Voor de master of Ballydoyle was het tevens zijn overwinning van zijn 100ste Europese klassieke ren en zijn vijfde dubbel van het winnen van zowel de Engelse als de Ierse Derby met hetzelfde paard. Voor Ryan Moore was het zijn 11e Ierse Derby-overwinning.

San Antonio ingeslapen

De ren verliep verre van vlekkeloos toen 800 meter voor de finish de hengst San Antonio een beenfractuur opliep en zijn jockey Wayne Lordan uit het zadel wierp. De pupil van Aidan O’Brien werd ter plekke ingeslapen en Lordan werd naar het ziekenhuis vervoerd maar was bij bewustzijn en kon al zijn ledematen nog bewegen.

