Favorieten dicteren de rennen op Longchamp

Bij de zaterdagse rennen op Longchamp waren weinig verrassingen. De favorieten deden hun werk goed. De stayerkoers Qatar Prix du Cadran was voor Trueshan, die de winst van Stradivarius afnam. De Qatar Prix de Royallieu ging naar Loving Dream onder Frankie Dettori. En de Qatar Prix Dollar ging naar de driejarige Dubai Honour. Jockey James Doyle blijkt in uitstekende vorm.

De Qatar Prix du Cadran is een Group I ren over 4.000 meter is een klassieker voor de zogenoemde stayers, Engelse volbloeden die over lange afstanden kunnen koersen. Gelet op deze bijzondere specialiteit waren de 13 deelnemers aan elkaar gewaagd en de startboxloting bij een dergelijke lange ren maakt dan ook niet zoveel uit. In 2014 zette High Jinx het koersrecord van 4.12.22 neer dat is niet meer geëvenaard. Grote favorieten waren de zevenvoudige Group I winnaar Stradivarius, landgenoot Trueshan, de winnaar van de Al Shaqab Goodwood Cup van afgelopen juni, die graag op een zachte ondergrond koerst, en natuurlijk Call The Wind, de beste stayer van Frankrijk. Het was de in Engeland door Alan King getrainde Trueshan (Planteur x Shao Line) die vrij gemakkelijk met de eer ging strijken. Trueshan versloeg Stradivarius die, zoals gewoonlijk, door Frankie Dettori werd bereden met 4 ½ lengte! De 4.000 meter werd door de winnaar afgelegd met een gemiddelde snelheid van 54,6 km per uur en leverde James Doyle zijn tweede overwinning van de dag op.

Magische Trueshan

Dan Horsford (de assistent van Alan King): “Het is magisch! Ik ben ook Trueshan’s ruiter en op stal staan wij elke ochtend vroeg op voor paarden zoals hij. Over de bodemgesteldheid maakten wij ons niet echt zorgen, de belangrijkste vraag was of hij de afstand aan zou kunnen. Ik denk dat de Royal Ascot Gold Cup volgend jaar een mogelijkheid zal zijn.” James Doyle vertelt: “Stradivarius is voor het promoten van paardenrennen in Engeland een uitstekend paard geweest. Elk paard kan worden verslagen en vandaag voelde zowel Trueshan als ik dat die dag voor Stradivarius was aangebroken.” Bjorn Nielsen (de eigenaar van Stradivarius): “Stradivarius vertoonde niet dezelfde snelheid die hij eerder liet zien, maar het is nog steeds een geweldig paard waar wij veel van houden.” Bubble Smart finishte in de allereerste Group I ren uit haar carrière knap als derde.

Qatar Prix de Royallieu voor Loving Dream onder Frankie Dettori

Op een inmiddels als zeer zacht gekwalificeerde ondergrond, vertrokken 11 merries voor deze Group I ren over 2.800 meter. Het tempo leek laag en werd bepaald door de driejarige merrie Loving Dream (Gleneagles x Kissable) onder Frankie Dettori. De topjockey moest zichzelf troosten, nadat hij een half uur eerder met Stradivarius tweede was geworden. Loving Dream was vijfde in de Yorkshire Oaks, een ren die door Snowfall werd gewonnen: één van de favorieten in de Qatar Prix de l’Arc de Triomphe van komende zondag. In een spannende finish liet Dettori zijn sublieme vakmanschap zien en bleef Loving Dream haar vierjarige landgenote Believe in Love voor. De Franse Valia, de favoriete die in Chantilly door Alain de Royer Dupré voor de Aga Khan wordt getraind, werd derde. Voor Dettori was het de tweede overwinning van de dag, nadat hij eerder al met Real World had gewonnen.

Qatar Prix Dollar naar Dubai Honour

In de regen koersten 10 paarden over 1.950 meter in deze als Group II gekwalificeerde ren. Het deelnemersveld bleef compact bij elkaar koersen waarbij beide favorieten, de zesjarige Magny Cours en de driejarige Dubai Honour, in de achterhoede bleven en elkaar nauwlettend in de gaten hielden. Bij het uitkomen van de laatste bocht streden beide paarden tot aan de finish naast elkaar, alsof er geen andere paarden aan de ren deelnamen. Het was de door William Haggas getrainde Dubai Honour onder James Doyle die met 1 ½ lengte won van Godolphin’s Magny Cours en de als derde aankomende Dawn Intello. Het was voor Doyle zijn derde Group ren van de dag. Dat de jockey in bloedvorm verkeert geeft hoop voor de Arc de Triomphe van zondag. Doyle rijdt dan de driejarige Alenquer, die ook door William Haggas wordt getraind.

Bron: Horses.nl