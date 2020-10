Favorieten Wonderful Tonight en The Revenant maken het waar op Longchamp

Ook de Qatar Prix de Royallieu Group I en Qatar Prix Daniel Wildenstein Group II zorgden voor mooie sport op Longchamp in Parijs vandaag. Favoriet Wonderful Tonight maakte haar reputatie waar, maar niet zonder een spannende strijd met Miss Yoda en Pisa. Ook in de Group II ren was er winst voor de favoriet: The Revenant prolongeerde de titel.

De Qatar Prix de Royallieu werd vorig jaar als Groep 1 ren gekwalificeerd en vormde vandaag de tweede Group I voor merries op de ‘pre-Arc dag’. De race gaat over 2.800 meter en kende 12 deelnemers. Favoriet Wonderful Tonight (Le Havre x Salvation) onder Tony Piccone kende de snelste start, maar na honderd meter koers domineerde Frankie Dettori op Miss Yoda (van trainer John Gosden die ook Enabale en Stradivarius morgen in de Arc heeft lopen) het tempo. In zijn slipstream Wonderful Tonight die door Piccone aan de reling werd gehouden met Manuel de Vega onder Mickael Barzalona naast zich.In die posities bleven de koplopers gedurende de eerste 750 meter het tempo bepalen voordat zij de bocht uitdraaiden en vanaf de kleine piste op de grote piste verder koersten. Het veld splitste zich uit over de baan, kwam weer samen begonnen aan de laatste 1700 meter koers in dezelfde volgorde als vlak na de start. Met nog 1.100 meter te gaan liet Piccone Wonderful Tonight naar een derde plaats terugvallen om zijn paard een adempauze te gunnen en plaatste haar vervolgens achter Miss Yoda om in haar slipstream te blijven.

In de laatste 650 meter trok Piccone zijn paard naast Miss Yoda om haar te prikkelen voor de eindstrijd. Wonderful Tonight nam de leiding over en met nog vijfhonderd meter te gaan week de combinatie uit over het midden van de baan en Piccone moest alles geven om Wonderful Tonight in het gevecht te houden. De combinatie won met 1 ¼ van Pisa die een hemelsbreed een meter of vijftien naast hun naar de reling werd gestuurd om zich daaraan op te kunnen trekken en met vijf lengten voor de daarachter aankomende Ebaiyra onder Christophe Soumillon. Voor trainer David Menuisier die thuis naar de ren keek was het zijn tweede Group I overwinning in zijn carrière Menuisier “wát een merrie, zij geeft nooit

op, ik ben heel erg blij.”

The Revenant prolongeert de Qatar Prix Daniel Wildenstein

De Qatar Prix Daniel Wildenstein is een Group II ren over 1.600 meter. Er waren zeven deelnemers en de verwachting was dat zij een sterke race zouden gaan neerzetten. Van favoriet The Revenant (Dubawi x Hazel Lavery) was al bekend dat het paard van een zware baan houdt en daarop goed uit de voeten kan. Onder jockey Pierre-Charles Boudot die vorig jaar deze koers ook met inmiddels 5-jarige won bleef de combinatie op een vijfde plaats vrij koersen en kon op die manier de enorme galopsprongen van het paard meter voor meter verzilveren.

Met nog 350 meter te gaan had de combinatie vrij baan met Ziegfeld van renstal Godolphin naast zich en in de laatste honderd meter namen zij de kop over en wonnen met 1¼ lengte voor Ziegfeld met 1¼ lengte daarachter de derde aankomende Motamarris. Boudot “het was weer indrukwekkend wat hij liet zien en zijn volgende ren zal over twee weken in de Qipco Champions Series te Royal Ascot (dat vandaag alle koersen vanwege de hevige regenval had afgezegd) in de QEII Stakes zijn.”

