Fiasco voor drafbaan Wolvega, Veiligheidsregio verbiedt koersen avond van tevoren

Het was vrijdagavond schrikken voor het managementteam van drafbaan Wolvega. Sybrand Buma, voorzitter van Veiligheidsregio Fryslån, verbood per decreet de zes paardenkoersen van een dag later. Dat decreet werd per brief bezorgd en op de voordeur van de drafbaan geplakt.

In dat decreet kwam het verwijd dat Wolvega geen verzoek om ontheffing van de noodverordening zou hebben gedaan en Buma werd door een artikel in de Leeuwarder Courant geattendeerd op de activiteiten van zaterdag op het Victoria Park. Daar was Buma niets van bekend.

Contact met burgermeester

Volgens baanmanager Ralf Dekker en Ekko Kisjes, lid van de raad van advies van het Victoria Park Wolvega, kan dat niet waar zijn. In de dagen voorafgaand had de dagelijkse leiding vooral contact met André van de Nadort, behalve burgermeester van Weststellingwerf ook lid van de Veiligheidsregio Fryslån. Van de Nadort gaf het VPW de indruk dat de selectieproeven, zoals de koersen worden aangeduid, gewoon konden doorgaan.

Bedrijfsactiviteiten

Daarnaast werd vorige week door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bevestigd dat de drafsportwereld tegenwoordig wordt aangemerkt als agrarische sector. Er werd vastgesteld dat de uitvoer van de selectieproeven met dravers en volbloeds worden beschouwd als bedrijfsactiviteiten en niet als sportevenementen, die in Nederland vanwege de coronamaatregelen tot 1 september verboden zijn.

Aan protocol houden

Het ministerie voegde daar echter wel aan toe dat de Veiligheidsregio het laatste woord heeft. “Een eventueel protocol om ‘coronaproof’ drafwedstrijden te houden, komt van pas zodra samenkomsten zoals deze weer worden toegestaan”, liet Buma in een schriftelijke reactie weten, aldus Dagblad van het Noorden. “Volgens de nu geldende regels kan de wedstrijd van woensdag dus ook niet doorgaan.”

Niet onder beperkte openstelling

Van de Nadort beperkte zich na het voorval tot een appje. “De voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslån heeft geconstateerd dat het houden van koersen onder het houden van wat voor naam ook, niet valt onder de beperkte openstelling van bepaalde sectoren sinds 11 mei. Bij die constatering sluit ik mij aan.”

Bevestiging

Kisjes liet echter weten op 1 april en op 24 april een verzoek te hebben ingediend, dat wel degelijk intensief is besproken met Van de Nadort. De ontvingen namelijk op 2 mei bevestiging.

