Fierement prolongeert de 81ste Tenno Sho

Na een bloedstollende finish was het Fierement, de winnaar van vorig jaar, die er ook deze keer met de overwinning vandoor ging in de de Emperor’s Cup op de renbaan in Kyoto. “Ik ben blij dat ik hem weer mocht berijden, vooral omdat hij deze ren vorig jaar ook won”, vertelde jockey Christophe Lemaire na afloop.

Fierement

Een van ’s werelds top 100 Group I rennen is de lente-editie (er is ook een najaars editie) van de Tenno Sho, ook wel de Emperor’s Cup genaamd. De lente-editie van vandaag werd verreden op de renbaan van Kyoto waar 14 vierjarige en oudere stayers (lange afstandspaarden) hun ultieme uithoudingsvermogen lieten zien over 3200 meter op gras.

Vijfde paard in de geschiedenis

Een van de deelnemers was de winnaar van vorig jaar, Fierement, die het vijfde paard in de geschiedenis van de lente-editie zou kunnen worden dat deze ren in opeenvolgende jaren zou winnen. Aldus geschiedde in een bloedstollende finish. De betrokkenen van Fierement namen van het prijzengeld van 2,75 miljoen euro meer dan 1,265 miljoen euro mee naar huis.

De voorbereidende koersen voor deze stayerskoers waren de in maart verreden Group II ren de Hanshin Daishoten over 3000 meter op de renbaan van Hanshin en de Group II Nikkei Sho over 2.500 meter op de renbaan van Nakayama. In de afgelopen acht jaar werd de ren op een harde grasbaan verreden waarbij Kitasan Black zijn voorkeur daarvoor onderschreef door in 2017 het baanrecord van 3 minuten en 12,5 seconden neer te zetten.

Rustige rencarrière

De vijfjarig Fierement (Deep Impact x Lune d’Or) heeft een vrij rustige rencarrière met negen starts, waarvan hij er vier won, gehad en is nimmer door zijn eigenaar en trainer overvraagd. In de Prix de l’Arc de Triomphe van 2019 stelde hij de betrokkenen teleur maar de baan was erg zwaar en dat geniet niet de voorkeur van het paard. Bij zijn terugkeer in Japan eindigde Fierement als vierde in de Group I ren de Arima Kinen (de Grand Prix) 2019. Dat was een zware en ook zijn laatste in 2019 en zijn Takahisa Tezuka zette Fierement op rust bij de Northern Farm Tenei. Op 3 april j.l. begon Fierement pas weer aan zijn training.

De koers

Na de start namen Kiseki, Stiffelio en Danburite de leiding en het ver uit elkaar verspreide deelnemersveld behield de rust in de wetenschap dat de afstand lang genoeg was om die rust te bewaren. Fierement bevond zich gedurende de koers in het middenveld en rende eerder in een driedikke positie van de reling. Naarmate de koers vorderde lagen Kiseki en Stiffelio ruim 15 lengten voor de rest van het deelnemersveld met Fierement op een vijfde plek. Bij het uitkomen van de laatste bocht schoof jockey Christophe Lemaire zijn mount, gelet op het verloop van de renbaan, ruim zeven dik vanaf de reling en begon aan de opmars richting finish. Kiseki had de leiding toen al af moeten staan aan You Can Smile doch in de laatste 150 meter koers waren het Stiffelio met Fierement die naast elkaar de strijd gingen beslechten en er moest een fotofinish aan te pas komen om te zien dat Fierement met een neuslengte van Stiffelio won en de ren op zijn naam schreef. Derde, op 2 ½ lengte daarachter, werd Mikki Swallow.

‘Precies zoals ik dacht’

“Fierement is het afgelopen jaar volwassener geworden en zijn uiterlijk laat dat zien. Hij heeft niet zoveel gekoerst aangezien we hem gewoon in de gaten hielden en na elke koers van hem leerden”, aldus trainer Takahisa Tezuka. “Na de Arima Kinen heeft hij op rust gestaan en hij ging volledig uitgerust weer in training. Hij was precies zoals ik dacht hoe hij aan deze race zou gaan deelnemen. Ik zou graag nog een Group I met hem willen winnen”

‘Blij dat ik hem weer mocht rijden’

“Fierement is een heel sterk paard en een echte stayer met veel uithoudingsvermogen en zelfs over 3.000 meter of meer heeft hij nog steeds een goede sprint over in de aanloop naar de finish”, aldus jockey Christophe Lemaire na afloop. “Ik ben blij dat ik hem weer mocht berijden, vooral omdat hij deze ren vorig jaar ook won”

Bron: Horses.nl