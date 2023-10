Frankie Dettori stopt toch niet: ‘Nog niet klaar voor mijn pensioen’

De legendarische jockey kondigde eerder dit jaar aan zijn rijlaarzen aan de wilgen te hangen. De drievoudig kampioen is nu op dat besluit teruggekomen en heeft aangegeven dat hij zijn carrière volgend jaar op Amerikaanse bodem vervolgt.

“Ik ben besloten om mijn carrière verder voor te zetten. Ik ben er gewoonweg nog niet klaar voor om met pensioen te gaan. Ik geniet nog steeds van het rijden en ik wil voorlopig nog even actief blijven op het internationale circuit”, vertelt Dettori. Voor de jockey was dit seizoen één van de meest succesvolle van de afgelopen jaren. “Mijn familie vormde een belangrijk onderdeel van mijn besluit. Toen ik aankondigde dat ik met pensioen zou gaan, verwachtte ik dat het allemaal wat minder zou worden, maar het was juist andersom. Ik bleef winnen en deze zomer dacht ik: Oh my God, ik heb nog maar twee maanden te gaan, maar ben er nog niet klaar voor om te stoppen’. Ik had de successen van dit jaar niet verwacht.”

Dettori vestigt zich in Los Angeles, vlakbij de beruchte Santa Anita renbaan. “Het was veel makkelijker voor me geweest om met pensioen te gaan als ik niet zoveel had gewonnen en als ik niet zoveel paarden aangeboden had gekregen.”

Bron: Horse & Hound