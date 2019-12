Frankie Dettori voor de derde keer gekroond tot beste jockey ter wereld

Gisteravond vond het traditionele Longines Gala plaats waarbij de Longines’ trofee van de beste jockey ter wereld werd uitgereikt. Voor de derde keer schreef publiekslieveling Frankie Dettori deze prestigieuze trofee op zijn naam.

Dettori die ruim 34 jaar in het zadel zit en zowat alle Groupe I races ter wereld heeft gewonnen behaalde zijn titel door acht van ’s werelds top 100 Group I races op zeven verschillende paarden te winnen.

Hij won de voor deze titel gekwalificeerde rennen als de Prince of Wales’s Stakes (Crystal Ocean), Gold Cup (Stradivarius), Grand Prix de Saint ‐ Cloud (Coronet), Coral-Eclipse (Enable), King George VI & Queen Elizabeth Stakes (Enable), Qatar Sussex Stakes (Too Darn Hot), William Hill St Leger Stakes (Logician) en QIPCO British Champions Fillies & Mares Stakes (Star Catcher).

102 punten

Die overwinningen leverden Dettori 102 punten op voor de tweede geplaatste in Hong Kong wonende en werkende Zac Purton met 88 punten en de derde geplaatste Hugh Bowman uit Australië met 86 punten. Walter von Känel, president van Longines, en Louis Romanet, voorzitter van de International Federation of Horseracing Authorities (IFHA), presenteerden aan Dettori diens titel samen met de ereprijzen.

Enige drievoudige winnaar

Dettori is de eerste jockey die deze titel in twee opvolgende jaren (2018 en 2019) won en is de enige drievoudige winnaar van de Best Jockey Award van Longines World, die hij in 2015 ook won.

“Het is een verbazingwekkende paar jaar geweest”, zei Dettori. “Er ligt een gezonde druk op mij maar ik hou van wat ik doe en ik mag opmerkelijke paarden berijden. Ik dank alle betrokkenen en in het bijzonder Longines en de IFHA dat zij mij eren voor zo’n gedenkwaardig seizoen”

Longines International Jockey Championship

Afgelopen woensdag vond met het Longines Internationale Jockey Championship de aftrap van het grootste paardenraces evenement aan het einde van het jaar plaats. Op de renbaan van Happy Valley te Hong Kong koersten internationale jockeys op lokale paarden tegen elkaar en dit jaar, voor bezoekers en genodigden, was het de in Hong Kong wonende en werkende jockey Karis Teetan die het Longines International Jockey Championship won.

Loting

Het volgende hoogtepunt op het programma was de loting van de startboxen voor de vier Group I races die zondag a.s. plaats vinden. De ceremonie is een mooi eerbetoon aan alle betrokkenen en de eigenaren en trainers hoopten op gunstige lotingen voor hun deelnemende paarden. Het evenement is een perfecte illustratie die sinds 1878 begon tussen de tijdwaarneming door Longines en de paardensport. De sponsoring is een goed voorbeeld van de waarden die Longines streeft te vertegenwoordigen: uitzonderlijke prestaties gekoppeld aan een tijdloze elegantie en een sterk gevoel voor traditie.

Apotheose

Morgen vindt dus de apotheose plaats met de vier iconische Groupe 1 races: de Longines Hong Kong Vase, de Mile, de Sprint en de Cup. De topjockeys vanuit alle werelddelen zijn de afgelopen week ingevlogen en de races van deze editie van de Longines Hong Kong International Races bevatten sterke deelnemersvelden met Japanse toppers als Win Bright, Deirdre, Danon Smash, Lucky Lilac en internationale Group I winnaars als Aspetar, Anthony van Dijck, Magic Wand.

Zij zullen het gaan opnemen tegen de toppaarden uit Hong Kong zoals Beauty Generation, Exultant, Hot King Prawn en Ivictory en samen zullen zij gaan strijden om de door Longines met ruim 11 miljoen euro gesponsorde Longines Hong Kong International Races.

