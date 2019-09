Franse deelnemers dicteren de Qatar Prix Foy en Qatar Prix Niel

Ter voorbereiding op de Prix de l’Arc de Triomphe op 6 oktober a.s. vinden vanmiddag de zogenoemde Arc Trials te Longchamp plaats. De Qatar Prix Foy en Prix Niel, twee Group II rennen over 2400 meter, vonden plaats over dezelfde afstand als de Arc en gaf met name de buitenlandse deelnemers de mogelijkheid om de afstand en het verloop van deze renbaan te verkennen.

De ren kende slechts vier deelnemers maar die waren wel van topformaat. Uit Japan was Kiseki (Rulership x Blitz Finale) ingevlogen en de vijfjarige maakte vandaag zijn Europese debuut. Kiseki is een stayer en won in 2017 de Japanse St. Leger. In 2019 werd Kiseki tweede achter Lys Gracieux, de winnares van Takarazuka Kinen (G1) at Hanshin Racecourse Tokyo op 23 juni j.l. en tweede in de Osaka Hai (G1) achter Al Ain eind maart dit jaar. In 2018 finishte Kiseki als tweede achter supermerrie Almond Eye in de Japan Cup.

De vijfjarige hengst moest het opnemen tegen toppaard Waldgeist (Galileo x Waldlerche) die op 28 april j.l. de Prix Ganay won en derde achter Enable en Chrystal Ocean in de King George IV en Queen Elisabeth Quipco Stakes te Ascot finishte. Waldgeist werd vierde in de Arc 2018. Verdere deelnemers waren Way To Paris en Silverwave. Vanaf de start domineerde Kiseki onder topjockey Christophe Soumillion die de renbaan op zijn duimpje kent. Met een enorme actie bepaalde de combinatie het tempo tot aan de laatste vijfhonderd meter. Het deelnemersveld begon toen te versnellen en Waldgeist, die in Frankrijk bij Andre Fabre in training staat en die zich de hele koers gedeisd had gehouden, vloog onder jockey Boudot naar voren om makkelijk voor Way to Paris en Kiseki te finishen.

Qatar Prix Niel (Group II) met een prijzengeld van € 130.000

Deze ren voor driejarigen en ouder paarden kende 5 deelnemers waaronder Sottsass (Siyouni x Starlet’s Sister) de winnaar van de Prix du Jockeyclub (de Franse Derby). Vanaf kop vertrok stalgenoot Veronesi en bepaalde met vier lengten verschil het tempo tot zo’n driehonderd meter voor de finish. Christian Demuro, de jockey van Sottssas, dook toen in een gat naast Veronesi en won gemakkelijk deze race voor Mumakina en Mohawk.

Bron: Yolande Tilmans