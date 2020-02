French King en Ebraz winnen beide voor de tweede keer op rij HH The Amir Trophy en de HH The Amir Sword

Het grootste paardenraces evenement in Qatar is het HH Amir Sword Festival met diverse Groupe rennen waaronder de H.H. Amir Sword voor Arabische volbloeds en de H.H. Amir Throphy voor Engelse volbloeds, ieder met een te verdelen prijzengeld van 1 miljoen dollar. French King en Ebraz kwamen beiden voor de tweede keer als winnaar aan de finish.

De races gedurende het festival zijn gedeeltelijk op uitnodiging en het is een eer voor trainers, eigenaren en jockeys om aan het festival deel te mogen nemen. Veel grote eigenaren uit Qatar hebben hun paarden zowel in Qatar als in Frankrijk en Engeland in training staan en omdat de rensport leeft sponsort Qatar de laatste jaren met ruim 6 miljoen dollar de Qatar Prix de L’Arc de Triomph, dé race voor Engelse volbloeds.

French King (French Fifteen x Marina Piccola) prolongeert de Longines H.H. Amir Throphy

Deze race over 2400 meter op gras voor vierjarige en oudere paarden kende dertien deelnemers waarvan een aantal uit Frankrijk, Engeland en Ierland. Het was de vijfjarige French King die na een meesterlijke rit door de Franse topjockey Olivier Peslier de beroemde renkleuren van HH Sheikh Abdullah Bin Khalifa Al Thani als eerste over de finish bracht. De combinatie won in augustus 2019 de Longines Grosser Preis von Berling (Group I) en werd negende in de Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. Na de start nam de combinatie de leiding en hield die onder luid applaus van het publiek aan. De combinatie won gemakkelijk voor een Standard Deviation en de derde aankomende Pedro Cara.

Ebraz wint de triple crown met de H.H. Amir Sword

Deze race over 2400 meter op gras voor vierjarige en oudere Arabische volbloeds leverde de Engelse trainer Julian Colin Smart weer een fraaie overwinning voor eigenaar HH Sheikh Mohammed Bin Khalifa Al Thani op. De zevenjarige Ebraz (Amer x Massamarie) werd bereden door de Franse kampioenjockey Maxim Guyon. Guyon op Ebraz doken voor de finish in een gaatje en wonnen de koers met 1 ¾ lengte voor Tayf en de derde aankomende Yazeed die vorig jaar tweede werd. Ebraz won deze koers in 2017 en 2019. Ebraz behaalde met zijn overwinning de Triple Crown na eerder in 2019 te Goodwood de Qatar International Stakes en te Longchamp de Qatar Arabian World Cup te winnen.

Bron: Horses.nl