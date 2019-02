French King en Ebraz winnen HH The Amir Sword en HH The Amir Trophy

Het grootste paardenraces-event in Qatar is het HH Amir Sword Festival met diverse Groupe rennen, waaronder de H.H. Amir Sword voor Arabische volbloeds en de H.H. Amir Throphy voor Engelse volbloeds, ieder met een te verdelen prijzengeld van 1 miljoen dollar. De races gedurende het festival zijn gedeeltelijk op uitnodiging en het is een eer voor trainers, eigenaren en jockeys om aan het festival deel te mogen nemen.

Veel grote eigenaren uit Qatar hebben hun paarden zowel in Qatar als in Frankrijk en Engeland in training staan en omdat de rensport leeft, sponsort Qatar de laatste jaren met ruim 6 miljoen dollar de Qatar Prix de L’Arc de Triomph, dé race voor Engelse volbloeds.

French King wint de Longines H.H. Amir Throphy

Deze race over 2400 meter op gras voor 4 -jarige en oudere paarden kende veertien deelnemers, waarvan een aantal uit Frankrijk, Engeland en één uit Ierland. Het was de vierjarige French King (French Fifteen x Marina Piccola), die na een meesterlijke rit door de Franse topjockey Olivier Peslier de beroemde renkleuren van HH Sheikh Abdullah Bin Khalifa Al Thani als eerste over de finish bracht.

Zien wat hij waard is

Na de start trachtte Hunting Horn getraind door de master of Ballydoyle, Aidan O’Brien, de koppositie te nemen, maar Peslier had dat in de gaten en liet dat niet toe en veroverde onmiddellijk die positie en zette gelijk een hoog tempo in. Gedurende de race bleef Peslier zijn paard onder controle houden, voelde diens conditie aan en vertraagde en versnelde meerdere keren het tempo van de race. Bij het uitkomen van de laatste bocht met nog vierhonderd meter te gaan, liet French King zien wat hij waard was en kwam tot twee honderd meter voor de finish ruim vijf lengten voor de rest van het veld te liggen en won vervolgens vrij gemakkelijk voor een enorm sterk opkomende Royal Julius en de derde aankomende Hunting Horn.

Ebraz wint de AL Hazm en Al Emadi co. H.H. Amir Sword

Deze race over 2400 meter op gras voor vierjarige en oudere Arabische volboeds leverde de Engelse trainer Julian Colin Smart een fraaie overwinning voor eigenaar HH Sheikh Mohammed Bin Khalifa Al Thani op. De zesjarige Ebraz (Amer x Massamarie) werd bereden door Maxim Guyon, een andere Franse topjockey. Na de start bepaalde Aaley Al Magam, eveneens van trainer Julian Colin Smart, het tempo tot aan de laatste bocht voor de finish waar Yazeed onder Olivier Peslier de leiding overnam.

Andere plannen voor Guyon

Het zag er naar uit dat Peslier na zijn overwinning met French King zijn tweede Group I ren voor zijn rekening zou nemen, maar Guyon op Ebraz hadden andere plannen en kwamen met nog drie honderd meter te gaan aangezeild vanaf de buitenkant van het veld. Terwijl Peslier en de overige deelnemers hevig aan het finish rijden waren spoorde Guyon Ebraz enkel met zijn handen aan en nam de leiding 100 meter voor de finish over en won met ¾ lengte voor Yazeed en de sterk finishende Gazwan die eveneens door Smart wordt getrained. Voor de betrokkenen van Ebraz, die deze koers in 2017 ook won en vorig jaar als tweede achter Gazwan eindigde, was het Arabische feest compleet.

Bron: Horses.nl